中華合唱團慶50周年 10月22日免費演唱會

中華合唱團核心成員江雲清（左起）、張連佑、龍從雲、周乃溟、胡誕洪、程美華、黃膺超、張彩惠、謝玉等歡迎大家前來聆聽。（記者封昌明／攝影）

中華合唱團成立50周年演唱會將在10月22日盛大舉行，合唱團團長胡誕洪、監事龍從雲、張彩惠、公關周乃溟、音樂會召集人程美華、網站管理黃膺超、財務謝玉、總務張連佑等9月8日在僑教中心對外說明此次演講會的來龍去脈。

主辦單位表示，中華合唱團是一個非營利純音樂屬性的社團，成立於1972年，到現在已經走過半個世紀，由早期來美求學、工作、移民的華人 組成，當年三五好友家庭聚會品嚐美食，分享生活經驗，彈奏樂器，唱唱喜歡的歌，抒解鄉愁；1972年首任團長金楊碧璣女士建議把唱歌作為定期的活動。直到1976年請到了學音樂專業林天園老師來指導；從此有了四個聲部的和聲，中華合唱團雛型於此開始。

每年定期的演唱會吸引了更多的合唱愛好者加入。指揮伴奏為音樂而奉獻，團員們為自己的興趣而努力，除了在華人社區演出也參與美國本地節日和各種文化交流的演出；從早期的海華文藝季到近期的和樂之聲，中華合唱團的一些團員還支援華人社區合唱團多次的專場主題合唱音樂會，曾經遠赴達拉斯、奧斯汀、甚至到哥斯大黎加觀摩交流演出。中華合唱團唱過無數的中外經典歌曲傳遞著和諧與美好。

中華合唱團 《 璀璨50 歲月留聲》音樂會10月22日隆重登場。（主辦單位提供）

回首來時路從初創，走過艱辛，2002年中華合唱團取得非營利組織的認證，2006年中華合唱團更有了專屬的網站，網址：camachorus.org。時光飛逝，指揮更替，團員流動，但每個週末的練唱風雨無阻，直到2020年新冠疫情 爆發，準備就緒的音樂會嘎然而止，但50年半個世紀的時光一定要以歌聲留下紀錄，在不能群聚的情況下，熱心的團友利用電腦科技開始網路練唱；上了年紀的團員們認真學習， 難得的是請到了中華歷任指揮和現任指揮總計八位音樂老師：林天園、蕭楫、詹硯文、張廖莉娜、雷詠雲、蔡啟遠、王佳雯、施彥伃，選唱了中外名曲和台語歌謠，經過全體團員半年在電腦上的努力學習， 今年3月當疫情趨緩因熱心團友的贊助，租下有足夠社交距離 的文化中心新廈大廳練唱；網路練唱及30次的課堂教學練就了：在銀色的月光下、黃水謠、游擊隊歌、鄉愁四韻、離恨、綠島小夜曲、一的炒米香、You'll Never Walk Alone、心在漂流眼在追求、Morning Has Broken、耶和華是愛、Edelweiss、菊花台、聞笛、答案、如果明天就是下一生、雪花的快樂、城南送別等歌曲。

當指揮和團員面對面時，很快的就能唱出熟悉的旋律，練唱情緒的熱度就如今夏的高溫，現值秋高氣爽是豐收的季節，中華合唱團50周年的音樂盛典已準備就緒，一場以感恩、懷舊、永續為主題的音樂會即將與愛樂的朋友一起分享，這是一場空前的音樂饗宴，免費入場，敬邀喜歡音樂的朋友參加。

演出時間2022年10月22日下午3時，地點：Linda and Archie Dunham Theater Morris Cultural Arts Center of Houston Baptist University休士頓浸信會大學，7502 Fondren Road ,Houston ,Texas 77074，洽詢電話：(281)537-5632 (832)293-3298。