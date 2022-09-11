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設計圖公布 奧斯汀水際大樓將成德州第一高樓

奧斯汀訊
奧斯汀的「水際大樓」74層高，將會是德州第一高樓。(Atchain)
奧斯汀的「水際大樓」74層高，將會是德州第一高樓。(Atchain)

奧斯汀的「水際大樓」(Waterline Tower)設計圖本周終於公布，這座74層高的摩天樓完成後，將會是德州第一高樓，休士頓的摩根大通大樓會被比下去。

紐約市著名的KPF建築公司(Kohn Pedersen Fox Associates )，7日(周三)公布水際大樓的設計圖，還包括了周遭景象的示意圖，美景令人見而生羨。這座大樓是混和用途建築(mixed-use building)，最底層有餐館、咖啡廳和商店，中間樓層有總共70萬平方呎的辦公室空間，還包括一間旅館，上半段是許多豪華公寓，大樓高度是1022呎。

水際大樓位於雷尼街(Rainey Street)，由洛杉磯的「SH度假酒店」(SH Hotel Resorts)集團出資興建，SH度假酒店是「1旅館」(The 1 Hotels)的母公司，水際大樓裡會有一個251個房間的「奧斯汀1旅館」(The 1 Hotel Austin)。興建工程將在今年12月開始，預計在2026年完工啟用。

如今有德州第一高樓美稱的摩根大通大樓(JPMorgan Chase Tower，1002呎高)，到2026年的時候就要把這個榮銜讓出。奧斯汀目前最高的建築物是位於301 West Avenue的「獨立大樓」(Independence Tower)，它有58層樓，高度是694呎。

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