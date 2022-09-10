手機跳跟蹤警告 女驚覺被不明AirPod鎖定17分鐘

Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

休士頓 槍械教練Raven Lemon 7月間遭到不明人士跟監長達17分鐘，對方利用的正是具備藍芽功能的AirPod或AirTag，幸好當時她有注意到警示簡訊，然後跟監工具又自行脫落，因此最後有驚無險。但是她提醒其他女性，千萬要注意不明來源的跟蹤警訊；休士頓警方則說，必要時趕快打911求助。

休士頓KHOU電視台報導，Raven Lemon說她自己就有一副AirPod，但是不清楚歹徒是否另外在車上放了AirPod或AirTag。當天她自Galleria的餐廳離開後，就一直被跟蹤，雖然手機 一直收到Apple 的警訊，但她一時忽略，過了許久才看了訊息，這才發現她被一具AirPod鎖定了17分鐘，地圖顯示她從一出餐廳就被跟監。

Raven Lemon說，沒人會預見發生這種事，但至少她還能冷靜下來思索應對策略，不過當下她也無法決定要不要報警。她最後打給了家人，然後繼續行駛，或許是器材掉落，最終歹徒沒有再跟上來。她說她不認為動機是要搶劫，因為她開的不是什麼好車，身上穿戴的也只是普普通通。

Raven Lemon說，整件事她還是不明就裡，但是她只能說自己非常幸運，因為任何有心人都可以花個25元，然後用AirPod或AirTag跟蹤你，「這一點都不安全」。她說因為這次沒有發現歹徒器材，而且她當下也沒拿定注意，因此最終還是沒有報警，但是萬一還有下次，她會報警的。休士頓警局則說，擔心自己安全的人，要不就打911，要不就直接開到警局。