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手機跳跟蹤警告 女驚覺被不明AirPod鎖定17分鐘

編譯組／綜合報導
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

休士頓槍械教練Raven Lemon 7月間遭到不明人士跟監長達17分鐘，對方利用的正是具備藍芽功能的AirPod或AirTag，幸好當時她有注意到警示簡訊，然後跟監工具又自行脫落，因此最後有驚無險。但是她提醒其他女性，千萬要注意不明來源的跟蹤警訊；休士頓警方則說，必要時趕快打911求助。

休士頓KHOU電視台報導，Raven Lemon說她自己就有一副AirPod，但是不清楚歹徒是否另外在車上放了AirPod或AirTag。當天她自Galleria的餐廳離開後，就一直被跟蹤，雖然手機一直收到Apple的警訊，但她一時忽略，過了許久才看了訊息，這才發現她被一具AirPod鎖定了17分鐘，地圖顯示她從一出餐廳就被跟監。

Raven Lemon說，沒人會預見發生這種事，但至少她還能冷靜下來思索應對策略，不過當下她也無法決定要不要報警。她最後打給了家人，然後繼續行駛，或許是器材掉落，最終歹徒沒有再跟上來。她說她不認為動機是要搶劫，因為她開的不是什麼好車，身上穿戴的也只是普普通通。

Raven Lemon說，整件事她還是不明就裡，但是她只能說自己非常幸運，因為任何有心人都可以花個25元，然後用AirPod或AirTag跟蹤你，「這一點都不安全」。她說因為這次沒有發現歹徒器材，而且她當下也沒拿定注意，因此最終還是沒有報警，但是萬一還有下次，她會報警的。休士頓警局則說，擔心自己安全的人，要不就打911，要不就直接開到警局。

至於製造商Apple則說，AirTag的用意在幫忙人們尋找失物，他們會和警方合力阻止不法行為，並且已經開始發送簡訊給被追蹤的人了。相關的訊息可上網查詢：https://support.apple.com/en-us/HT212227。

Raven Lemon離開這家餐廳後就被跟蹤。（KHOU）
Raven Lemon離開這家餐廳後就被跟蹤。（KHOU）

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