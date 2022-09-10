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原油外洩南加 休士頓石油公司認疏失 願賠490萬元

編譯組／綜合報導
杭廷頓灘2021年10月時的現場照片。（美聯社）
杭廷頓灘2021年10月時的現場照片。（美聯社）

加州南部杭廷頓灘2021年10月發生原油外洩事件，總部設在休士頓的母公司Amplify Energy與旗下兩個子公司本周稍早與聯邦檢察官達成認罪賠償協定，再於8、9兩日於南加聯邦法院認罪，並同意賠償橙縣490萬元，拖沓一年的司法案件就此劃下句點。雖然加州檢方認為是一大勝利，但環保人士認為處罰太輕，不足以警醒石油業者。

Amplify Energy承認事發當時，兩艘船隻忘記收錨，並橫切過海底油管，最後導致2萬5000加侖的原油外洩，除了杭廷頓灘（Huntington Beach）被迫關閉，水域的魚類、鳥類同時遭殃。橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）因此與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）聯名控告Amplify Energy觸犯汙染環境與殺害海鳥等六項輕罪。

Amplify Energy與子公司坦承疏失，並同意支付490萬元的罰金與罰鍰。邦塔稱此一結果是歷史性的成就，因為這是橙縣有史以來收到最大筆的輕罪罰金；史匹澤則說，一切都是因為Amplify Energy 的輕忽才會惹事，因為他們一再忽略漏油警示，才會導致事態越趨惡化。兩個分屬不同政黨的檢察首長也罕見地互誇對方。

稍早之前，Amplify Energy已經與聯邦檢方談好條件，支付700萬元的罰金，並負責美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）清除現場的600萬元費用。不過，Amplify Energy也非就此無罪一身輕，還必須經過12個月的觀察期，並確實改善設備以確保不會再度發生漏油事件。

Amplify Energy的董事長兼執行長Martyn Willsher表示，與聯邦與加州的協議代表了公司對地區與環境的承諾，公司未來還會繼續維持安全的營運以確保環境與周邊社區的安全。根據邦塔的說法，該起漏油事件導致海灘關閉數月，並有116隻水鳥傷亡，並且經濟傷害還會陸續浮現。

加州 橙縣 石油

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