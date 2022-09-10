聖安東尼奧牛隻教育中心開幕 超長牛角吸睛

聖安東尼奧牲畜秀(San Antonio Livestock Exposition)的主辦單位，9日(周五)上午為「牛隻教育 中心」(Bovine Education Center)舉行開幕啟用典禮，許多地方政要出席，現場最吸引觀眾的是兩隻牛角超長的長角牛(longhorns)。

周五上午10時，聖安東尼奧牲畜秀的執行長柯迪戴文波(Cody Davenport)主持開幕剪綵典禮，貝爾縣縣長沃爾夫(Bexar County Judge Nelson Wolff )、第四區縣政委員考佛特(Precinct 4 County Commissioner Tommy Calvert)應邀出席，絕大多數的學校已經開學，但許多父母帶著未及學齡的孩子參觀，場面相當熱鬧。

戴文波致詞時指出，聖安東尼奧一帶是德州 畜牧業的重鎮，牛隻教育中心將與學校和社區密切合作，提供畜牧業的專業技能資訊，教導民眾如何妥善的畜養、照顧牛隻。目前牛隻教育中心已經有兩頭長角牛，名叫「阿拉莫」(Alamo)和「巴克」(Buck)，阿拉莫的一對牛角橫向生長，從一個牛角尖到另一個牛角尖的距離，竟可能比牠的鼻尖到屁股還長，令參觀的人嘖嘖稱奇。

牛隻教育中心的地址是723 AT&T Parkway，離AT&T中心(AT&T Center)和福里曼競技場(Freeman Coliseum)都不遠，因此如果要到這兩個運動場觀賞運動賽事，可以順便到牛隻教育中心欣賞這兩頭長角牛，希望多了解阿拉莫和巴克的人，全天24小時都可以在Instagram上以@savovine瀏覽。