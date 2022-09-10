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最新新冠2代疫苗 休士頓美福藥局搶先開打

記者封昌明／休士頓報導
美福藥局主任藥劑師呂岳勳展示剛剛到貨，在低溫保存下的新一代的疫苗。（記者封昌明／攝影）
美福藥局主任藥劑師呂岳勳展示剛剛到貨，在低溫保存下的新一代的疫苗。（記者封昌明／攝影）

目前美國的新冠患者高達99%皆是BA.4和BA.5，位在中國城的美福藥局為著亞裔長者的健康著想，已搶先爭取到了Moderna與Pfizer的最新二代疫苗，可同時保護對抗最新的變種病毒。許多關注疫苗動向的長者 ，一大早就趕到美福藥局注射最新的疫苗以求安心。

美福藥局主任藥劑師呂岳勳表示，該兩劑疫苗都必需保存在有溫度控制的場所，特別是莫德納疫苗，必需冷凍在低溫零下25度的環境中，才能保證藥劑的品質穩定，而美福藥局的二樓就有一部超低溫的專業冰箱，可以讓疫苗在安全的環境中保存，請民眾放心。

呂岳勳舉出手中資料顯示，接種過疫苗的人比起沒有接種過的人死亡率降低93%，而接受兩劑加強針的人比僅打一劑加強針的患者死亡率再降低75%(以上數據由CDC Director Walensky提供）。因此，CDC鼓勵大家只要年滿12歲以上且距離上次疫苗接種時間超過兩個月皆可出來接受新的疫苗接種。於此同時，也鼓勵大家趕緊來美福藥局接受流感疫苗的施打，以確保在即將到來的冬季可以有足夠的保護力。

根據報導，與最初的疫苗相比，莫德納針對原始新冠病毒株和Omicron原始變種BA.1所開發的雙價疫苗對上述兩者的表現更好。在臨床研究新結果中，該公司表示該加強劑對已逐漸成為全球主導的BA.4和BA.5也表現良好。

美福藥局指出，新一代的雙價加強劑對於BA.4和BA.5的感染者，不論是之前曾感疫或從未感染者，都有一定程度的防護作用，並且與目前的疫苗相比，莫德納的新疫苗是針對Omicron變種病毒株開發。最新的研究發現與舊疫苗相比，新疫苗的加強劑增加了5.4倍的抗體。

美福藥局MedX Pharmacy地址：6918 Corporate Dr Suite B5, Houston, TX 77036，電話：281-506-2453。

流感疫苗 藥局 莫德納

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