克魯茲擁懷孕艾伯特 街頭壁畫諷共和黨施政

聖安東尼奧街頭再現諷刺漫畫，州長艾伯特、聯邦參議員克魯茲成主角。（民眾提供）

德州 聖安東尼奧街頭日前出現反諷聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）的漫畫後，6日再度出現更為反諷的漫畫搭檔，只是這次換成克魯茲抱著懷孕的州長艾伯特，貌似伴侶的兩人身後矗立一尊彷彿基督的神像，但祂的手中卻持著槍口呈十字架形狀的AR-15步槍。

這個畫像從5日(周一)起在網路上瘋傳，聖安東尼奧許多角落出現這張貼紙，引起部分市民四處搜尋，希望找到一張作為留念。

聖安東尼奧市民諾里斯(Elijah Norris)5日上午9時30分在他的推特網頁上，放了一張照片，他表示他稍早開車經過市中心區的時候，看到一幅新的壁畫覺得很有趣，艾伯特州長挺著一個大肚子，像是就要臨盆，克魯茲帶著深情款款的微笑，從艾伯特身後用兩手環抱他的孕肚，艾伯特穿著MAGA的紅色T恤衫，媒體認為應該是指川普總統的口號「Make America Great Again」，而不是近來名聲大噪的團體「Moms Against Greg Abbott」。克魯茲手臂上有「Proud Boy」(驕傲小子)的刺青，明顯的諷刺他們激烈偏右的意識。

這幅壁畫是繪在位於市中心710 S Flores Street的那棟廢棄建築物上，是精心製作出的藝術品等級壁畫，把克魯茲和艾伯特都繪得栩栩如生。接著有些市民在聖安東尼奧一些不同地點找到同樣影像的貼紙，引起好奇市民在市區各個角落搜尋，希望能找到貼紙留作紀念品，鄙視共和黨 政客的人更是欲求之而不可得。

在壁畫上克魯茲和艾伯特看起來像是一對，兩人相依偎的身影就彷彿是對期待新生兒的伴侶一樣，只是這幅畫作據稱名為「Abortus」，一語雙關。他們的背後是穿白袍的無臉基督，耶穌的肩膀上披著一條彩虹旗披肩，手上則捧著一把金色的AR-15衝鋒槍，頭上有光環，頭的旁邊寫著WWJD，這是基督教牧師常用的話的縮寫，「What would Jesus Do? 」是說「如果耶穌身處在這樣的情況，祂會怎麼做呢？」

看到壁畫的人雖然都知道這是反共和黨政客的作品，但它究竟是要傳達什麼樣的訊息呢？繪壁畫和印製貼紙的匿名人士後來發表媒體通告，指出其中所諷刺的是這些偏激保守政客挺槍、反同性戀、宣傳白人至上等的政治意識，但最重要的一點是提醒大眾，德州的共和黨籍政客，但也凸顯出有色人種與其他少數群體面對德州墮胎禁令的無奈感。。