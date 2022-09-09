德州8機場獲聯邦基建首款 聖安東尼奧落空

休士頓布希國際機場獲4000萬元建設費。(Bush Intercontinental Airport臉書)

去年11月國會通過的1.2兆元基層建設法案(infrastructure bill)已施行，機場 航廈擴建計畫案首批撥款名單公布，德州 有八座機場獲得聯邦款項，但聖安東尼奧提出的5000萬元申請案卻沒有獲選，令市府官員相當失望。

根據該法案，聯邦飛航管理局FAA(Federal Aviation Administration)在五年中一共將撥款50億元讓全國各地的機場申請擴建與改善，日前第一批撥款名單出爐時，全國有85個機場雀屏中選，總共撥款金額是9億7000萬元。在基層建設法案通過之前，聖安東尼奧國際機場本來已在規劃擴建案，總經費高達25億元，如果得到聯邦撥給的5000萬元，自然不無小補。

聖安東尼奧國際機場擴建案中，最大的項目是建出一座新航廈C(Terminal C)，耗資為12億元，這座航廈預定在2028年啟用。聖安東尼奧官員指出，接下來的新一輪撥款還有機會獲選，但即使最後沒有得到任何聯邦補助，擴建計畫還是會進行，只是發行公債借款的金額會比較多。

德州有八座機場在第一波撥款中獲選，總金額達到1億0340萬元，其中以休士頓 的布希國際機場(Bush Intercontinental Airport)獲款4000萬元最多，也在休士頓的哈比機場(Hobby Airport)獲得360萬元。達福國際機場(D/FW)獲得3500萬元，德州首府的奧斯汀柏格斯壯國際機場(Austin-Bergstrom International Airport)得到1500萬元，艾爾帕索國際機場(El Paso International Airport)獲得500萬元，拉雷多國際機場(Laredo International Airport)得到250萬元，基督聖體國際機場(Corpus Christi International Airport)得到180萬元，連規模很小的阿靈頓市立機場(Arlington Municipal Airport)也得到54萬元。