我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

德州8機場獲聯邦基建首款 聖安東尼奧落空

聖安東尼奧訊
休士頓布希國際機場獲4000萬元建設費。(Bush Intercontinental Airport臉書)
休士頓布希國際機場獲4000萬元建設費。(Bush Intercontinental Airport臉書)

去年11月國會通過的1.2兆元基層建設法案(infrastructure bill)已施行，機場航廈擴建計畫案首批撥款名單公布，德州有八座機場獲得聯邦款項，但聖安東尼奧提出的5000萬元申請案卻沒有獲選，令市府官員相當失望。

根據該法案，聯邦飛航管理局FAA(Federal Aviation Administration)在五年中一共將撥款50億元讓全國各地的機場申請擴建與改善，日前第一批撥款名單出爐時，全國有85個機場雀屏中選，總共撥款金額是9億7000萬元。在基層建設法案通過之前，聖安東尼奧國際機場本來已在規劃擴建案，總經費高達25億元，如果得到聯邦撥給的5000萬元，自然不無小補。

聖安東尼奧國際機場擴建案中，最大的項目是建出一座新航廈C(Terminal C)，耗資為12億元，這座航廈預定在2028年啟用。聖安東尼奧官員指出，接下來的新一輪撥款還有機會獲選，但即使最後沒有得到任何聯邦補助，擴建計畫還是會進行，只是發行公債借款的金額會比較多。

德州有八座機場在第一波撥款中獲選，總金額達到1億0340萬元，其中以休士頓的布希國際機場(Bush Intercontinental Airport)獲款4000萬元最多，也在休士頓的哈比機場(Hobby Airport)獲得360萬元。達福國際機場(D/FW)獲得3500萬元，德州首府的奧斯汀柏格斯壯國際機場(Austin-Bergstrom International Airport)得到1500萬元，艾爾帕索國際機場(El Paso International Airport)獲得500萬元，拉雷多國際機場(Laredo International Airport)得到250萬元，基督聖體國際機場(Corpus Christi International Airport)得到180萬元，連規模很小的阿靈頓市立機場(Arlington Municipal Airport)也得到54萬元。

機場 德州 休士頓

上一則

費城福建猴嶼聯誼會21週年慶典暨新屆職員就職典禮　眾鄉親歡度中秋佳節

下一則

賓州參議員圖米 質疑費特曼病後能力不適任

延伸閱讀

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
今年中秋 中國航空公司推出逾1600賞月航班

今年中秋 中國航空公司推出逾1600賞月航班
老羅斯福怨「自己像隻小貓」 白宮40年肖像傳統 有些總統不滿意

老羅斯福怨「自己像隻小貓」 白宮40年肖像傳統 有些總統不滿意
德州樂透推出4款「錢爆多」刮刮樂

德州樂透推出4款「錢爆多」刮刮樂
休士頓塞車嚴重 列全美第10

休士頓塞車嚴重 列全美第10

熱門新聞

McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

2022-09-08 22:03

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況