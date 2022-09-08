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獲台灣傳藝金曲獎提名 陳士惠休士頓全球首演

【休士頓訊】
亞洲中心表演藝中心主任Michael Buening(右一）及交流中心主任Stephanie Wong（左一）熱烈歡迎陳士惠（中）前來表演。（記者封昌明／攝影）
亞洲中心表演藝中心主任Michael Buening(右一）及交流中心主任Stephanie Wong（左一）熱烈歡迎陳士惠（中）前來表演。（記者封昌明／攝影）

甫獲得台灣第33屆傳藝金曲獎最佳編曲提名的台灣作曲家陳士惠，將於 9月在休士頓萊斯大學、亞洲協會德州中心舉辦兩場世界首演音樂會。

「國峻不回來吃飯」，是一部結合大提琴與多媒體的大型室內樂，由大提琴家邵欣玲及指揮家后正宇共同演出。曲子創作以知名台灣作家黃春明的詩作〈菅芒花〉、〈吃齋唸佛的老奶奶〉、〈龜山島〉及〈國峻不回來吃飯〉等為主軸，將詩作細膩、描寫日常生活點滴、展現小人物的堅持與無私奉獻轉為音符。

陳士惠表示，樂曲所描述的悲傷與懷舊，是大家共有的經驗，同時企圖藉由這首曲子來呈現21世紀跨界的表演藝術，進而引發不同層次觀眾的共鳴。第一場音樂會將於9月18日下午2時在萊斯大學音樂學院Wortham Theater 演出。

9月23、24日陳士惠也在亞洲協會德州中心首演室內歌劇《或是／也是》。這部受亞洲協會委託創作的歌劇，透過母親與女兒的世代對談、排灣部落五年祭的盛況，及在休士頓的反新移民政策示威活動為題材，採一桌一椅極簡佈景的舞台，由5位音樂家與穿梭引線的說書人及多媒體影音的串連，來講述反映社會與同理心的議題，以及對未來的展望。

詳細資料請查看亞洲協會連結: https://asiasociety.org/texas/events/world-premiere-orand

這兩部多媒體跨界的作品均是由陳士惠與國際知名視覺設計及導演Doug Fitch共同合作。Fitch導演曾為世界各大歌劇院打造歌劇作品，包括與紐約愛樂交響樂團合作的《彼得洛希卡》，及受薩爾茨堡木偶劇院和「2020年莫札特週」委託執導的編作劇場作品《Punkitititi》。

陳士惠現為萊斯大學音樂學院專任教授，推廣台灣文化不遺餘力。陳教授所主持的臺灣研究計畫在駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組組長楊淑雅的推動下，獲得休士頓僑界E&M基金會王敦正董事長、蕭素薰、徐為樁、李敏翔等人的慷慨贊助。這兩場音樂會原訂去年配合台灣研究課程辦理，因疫情緣故改於今年正式推出。

陳士惠出生於台灣，1982 赴美深造並取得波士頓大學作曲博士學位。2000年起任教於美國萊斯大學音樂院，現為該校專任教授、「古樂今曲」音樂節執行長、亞洲協會 (Asia Society) 的表演藝術委員。她曾連續三年擔任美國傅爾布萊特（ Fulbright ) 獎評審委員、萊斯大學音樂院作曲系主任三年、Syzygy現代音樂會執行長十年。

旅美期間，陳士惠的作品不但曾獲得：國家文藝獎、羅馬音樂大獎、古根漢基金會獎、洛克斐勒基金會及學院文藝獎，也常年在美國發表，更多次赴日本、韓國、英國、德國及義大利等地演出，歷年合作演出的樂團包括：費城、克里夫蘭、西雅圖、波士頓現代以及台灣交響樂團。

個人創作之外，陳士惠還多次策劃、執行跨界的音樂會，例如: 2013年她和林昭亮、胡台麗合作的台灣原住民阿美族紀錄片《讓靈魂回家》在美國七所大學巡迴演出；2015年在萊斯大學、亞洲協會舉辦了六個國家、12所學校、30多位音樂家的「國際絲竹音樂營」；以及2016年南管「古樂今曲」在美國六所大學的巡迴演出。

陳士惠近期創作的代表有：《留傘》（國樂團）、《菅芒花》大提琴協奏曲及為 The Menil Collection/Cy Twombly 美術館量身製作45分鐘的 Echoes from Within: a Musical Response to Cy Twombly (笙、bass and electronics, 與 Kurt Stallmann 合作) 。她個人的錄音作品由Albany、 New World 和 Bridge Records 等 CD公司出版。其中《讓靈魂回家》獲英國前衛音樂雜誌《The Wire》盛讚「深具音樂智慧」。個人網頁: www.shihhuichen.com。

歌劇 休士頓 導演

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