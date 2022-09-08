阿拉莫金氏紀錄博物館 歇業

阿拉莫廣場上的金氏世界紀錄博物館閉幕。(Guinness World Records Museum)

阿拉莫廣場(Alamo Plaza)上的金氏世界紀錄博物館 (另譯吉尼斯，Guinness World Records Museum)，勞工節長周末是閉幕前最後展出，業主經營20年之後歇業，但他並不難過，這是為阿拉莫博物館2026年開幕鋪路的必要步驟。

金氏世界紀錄是舉世皆知的著名機構，能夠登上該紀錄是極為光榮的事，金氏世界紀錄博物館又因為與德州 第一觀光勝地「阿拉莫要塞」(the Alamo)近在咫尺，參觀的人相當踴躍，業主並沒有財務虧損的問題。

25歲加州 女子亞細亞福羅瑞斯(Asia Florece)和三位朋友結伴到聖安東尼奧來參加「聖日本動漫與電玩大會」(San Japan anime and gaming convention)，這個從9月2日(周五)至4日(周日)舉行的第13屆活動，吸引許多年輕人從全國各地來參加。福羅瑞斯和朋友日前步行往阿拉莫要塞的途中，看到金氏世界紀錄博物館的招牌，馬上就買票進去參觀，一逛就是兩個小時，出來以後才去看要塞古蹟。

金氏世界紀錄博物館的業主是戴維斯菲利浦斯(Davis Phillips)，他的公司在阿拉莫廣場還經營瑞普里鬼屋探險(Ripley’s Haunted Adventure)和墳墓騎士3D(Tomb Rider 3D)，6日(周二)他的這三個娛樂景點都不再有人排隊，菲利浦斯略帶感傷的說，這是一個世代的終結(end of an era)，20年的時光恍如昨日。

菲利浦斯所租用的這三個營業地點，都是德州土地局(Texas General Land Office)擁有的，原有的租約是2028年才到期，但土地局與阿拉莫信託基金會(Alamo Trust)斥資1億4000萬元要在阿拉莫廣場興建「阿拉莫博物館」，菲利浦斯與他們達成協議，接受某個未公開的價碼，把租約提前解除。

阿拉莫博物館預定在2026年3月開幕，菲利浦斯樂觀其成，他在阿拉莫要塞附近原本一共經營七家生意，如今三家關閉，他將繼續營運另外四家，他是阿拉莫市民諮詢委員會(Alamo Citizen Advisory Committee)的一位委員，為市政府與市議會提供建議。