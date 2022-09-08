我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

派翠克拚連任 共和黨官員倒戈

【福和市訊】
民主黨考利爾(右)獲共和黨官員支持，意圖拉下現任副州長派翠克(左)。(Mike Collier臉書)。
民主黨考利爾(右)獲共和黨官員支持，意圖拉下現任副州長派翠克(左)。(Mike Collier臉書)。

共和黨籍的德州現任副州長派翠克(Dan Patrick)將在11月競選連任，但有兩位份量不輕的共和黨官員宣布支持民主黨的候選人考利爾(Mike Collier)，從最近幾天的喊話可以預見未來幾周選情會相當醜陋。

派翠克擔任副州長即將滿兩個任期，11月8日舉行的期中選舉(mid-term election)中他將試圖連任，民主黨提名的候選人考利爾是休士頓的會計師，他想讓派翠克敗選下台。2018年考利爾和派翠克競逐副州長大位時，德州最大縣哈里斯縣(Harris County Judge)的縣長艾梅特(Ed Emmett)支持考利爾，艾梅特是共和黨籍。

共和黨籍的塔倫特縣縣長(Tarrant County Judge)惠特利(Glen Whitley)在勞工節長周末期間，宣布將在11月的選舉中支持考利爾。惠特利和派翠克雖是同一黨派，但兩人之間長久不和，如今惠特利即將退休，不再有後顧之憂，可以卯足勁扯派翠克的後腿，深盼把他拖下馬。

惠特利認為派翠克是個官僚，去年2月發生的世紀大寒之後，派翠克只顧電力商的利益，不要求州議會制定規章以加強供電系統的可靠性，而且每當民眾對官府有所不滿時，派翠克就把責任推到地方官員身上，他身為塔倫特縣縣長，吃過德州第二大領導人的許多排頭。惠特利認為考利爾有協商的意願和技巧，由他擔任副州長，與共和黨占多數的州議會可以互相制衡，對人民有益。

另外，代表阿瑪瑞洛的州議會參議員賽利哲(Kel Seliger)接著也宣布支持考利爾，賽利哲是溫和派的共和黨員，他跟極端偏右的派翠克也不和，他已宣布今年11月不競選連任，在政途上也不再有後顧之憂。考利爾6日(周二)指出，歡迎這兩位共和黨的支持。2018年的對決中，派翠克以5%的差距勝選。

共和黨 德州 民主黨

上一則

阿拉莫金氏紀錄博物館 歇業

下一則

德州樂透推出4款「錢爆多」刮刮樂

延伸閱讀

前美國小姐參選北達科他國會眾議員 以獨立黨派挑戰現任共和黨

前美國小姐參選北達科他國會眾議員 以獨立黨派挑戰現任共和黨
13前軍事首長籲健康軍政關係 列16原則 軍隊應與黨派政治活動切割

13前軍事首長籲健康軍政關係 列16原則 軍隊應與黨派政治活動切割
期中選舉 喬州共和黨提名11亞太裔

期中選舉 喬州共和黨提名11亞太裔
期中選舉倒數2個月 共和黨聲勢下滑 眾院變天機會仍大

期中選舉倒數2個月 共和黨聲勢下滑 眾院變天機會仍大
紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大
必勝金牌變選票毒藥？共和黨淡化川普、墮胎議題

必勝金牌變選票毒藥？共和黨淡化川普、墮胎議題

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

全美最佳大學 MIT奪冠 伊州西北排14 芝大列16

2022-08-31 02:15
房貸公司預測2023年全年30年的房貸平均利率將比當前降低一個百分點。（記者張筠 / 攝影）

房貸利率明年降至4.5% 房市交易將放緩

2022-08-31 02:12
賓州26歲母親安娜‧凱恩(右)1988年遭冷血殺害，今年借助基因族譜科技和30年前當地報社收到匿名信上的DNA證據，確認兇手為格里姆(左)，但他已於四年前去世。(wgal電視台截圖)

殺害賓州26歲母親 DNA破35年懸案 兇手已死亡

2022-08-31 13:12

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？