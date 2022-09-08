派翠克拚連任 共和黨官員倒戈

民主黨考利爾(右)獲共和黨官員支持，意圖拉下現任副州長派翠克(左)。(Mike Collier臉書)。

共和黨 籍的德州 現任副州長派翠克(Dan Patrick)將在11月競選連任，但有兩位份量不輕的共和黨官員宣布支持民主黨 的候選人考利爾(Mike Collier)，從最近幾天的喊話可以預見未來幾周選情會相當醜陋。

派翠克擔任副州長即將滿兩個任期，11月8日舉行的期中選舉(mid-term election)中他將試圖連任，民主黨提名的候選人考利爾是休士頓的會計師，他想讓派翠克敗選下台。2018年考利爾和派翠克競逐副州長大位時，德州最大縣哈里斯縣(Harris County Judge)的縣長艾梅特(Ed Emmett)支持考利爾，艾梅特是共和黨籍。

共和黨籍的塔倫特縣縣長(Tarrant County Judge)惠特利(Glen Whitley)在勞工節長周末期間，宣布將在11月的選舉中支持考利爾。惠特利和派翠克雖是同一黨派，但兩人之間長久不和，如今惠特利即將退休，不再有後顧之憂，可以卯足勁扯派翠克的後腿，深盼把他拖下馬。

惠特利認為派翠克是個官僚，去年2月發生的世紀大寒之後，派翠克只顧電力商的利益，不要求州議會制定規章以加強供電系統的可靠性，而且每當民眾對官府有所不滿時，派翠克就把責任推到地方官員身上，他身為塔倫特縣縣長，吃過德州第二大領導人的許多排頭。惠特利認為考利爾有協商的意願和技巧，由他擔任副州長，與共和黨占多數的州議會可以互相制衡，對人民有益。

另外，代表阿瑪瑞洛的州議會參議員賽利哲(Kel Seliger)接著也宣布支持考利爾，賽利哲是溫和派的共和黨員，他跟極端偏右的派翠克也不和，他已宣布今年11月不競選連任，在政途上也不再有後顧之憂。考利爾6日(周二)指出，歡迎這兩位共和黨的支持。2018年的對決中，派翠克以5%的差距勝選。