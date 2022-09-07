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華商經貿聯合會 9月10日辦國慶園藝夢

【休士頓訊】
休士頓華商經貿聯合會「國慶園藝夢」。 （黃春蘭提供）
休士頓華商經貿聯合會「國慶園藝夢」。 （黃春蘭提供）

休士頓華商經貿聯合會將於 2022 年 9 月 10 日（周六）下午 2時至 4時，在休士頓僑教中心舉辦國慶講座「國慶園藝夢」，由具40多年經驗的園藝專家吳哲芳博士為僑胞做專題講座。

吳哲芳從小在花蓮田園間長大，園藝是他的愛好，很喜歡大自然。 他以博士研發精神，常常研究別人想種但種不出來的東西，由他來培養幼苗，栽培種植成功後，每年義賣捐給慈善機構。吳哲芳也在兩個中文電台講授家庭園藝，非常樂意分享他的知識和經驗。他有一個心願，希望能對園藝愛好者解答 1000 個問題，歡迎鄉親朋友們來共襄盛舉並教學相長。

休士頓華商經貿聯合會這次的「國慶園藝夢」專題講座，將注重在如何利用狹小空間，進行小規模家庭園藝的活動，引導大眾如何充分利用自家有限的空間，以有限的回收資源（廚餘）來達到享受園藝樂趣的目的。如此，不僅能改善個人物質及精神層次的昇華，更能進一步促進社會祥和氣氛的增長，而且也能經由廚餘的充分利用，讓人人都能夠盡到節能減碳的責任，一圓我們的園藝夢。

歡迎鄉親朋友們共襄盛舉國慶活動。對專題講座感興趣者，可聯繫黃春蘭會長 Alice Wen: [email protected]

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