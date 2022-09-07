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Ellicor生活精品店 凱蒂亞洲城新開張

記者封昌明／休士頓報導
Ellicor生活精品店內人潮洶湧。（記者封昌明／攝影）
Ellicor生活精品店內人潮洶湧。（記者封昌明／攝影）

專為年輕朋友們設計的Ellicor生活精品店第四館，9月3日在凱蒂亞洲城(Katy Asian Town)熱鬧登場，負責人馬駿率領全體員工，在下午三時半人潮最洶湧的時刻舉行剪綵儀式。有別於其他傳統商號舞龍舞獅，他們請來魔法美少女展開熱情歌舞秀，吸引了很多年輕的族群駐足觀賞，場面熱鬧。

Ellicor凱蒂店看準該地區年輕族群，店內增設年輕朋友最喜愛的各式珍奶、章魚燒的特色美食，供年輕朋友盡情消費，店內商品超過5千種，為當地社區增添一個夢幻勝地。從卡通元素的文具、玩具、禮品、首飾、美妝及限量品到日常生活用品、應有盡有。

店內更是從外型到內部都經過精心設計。晴空塔上的展望區秀出各項嚴選好物。提供優化販售通路平台，還富有亞洲文化創意的紀念品與伴手禮，極力打造城市獨特風格禮品，還有動漫潮流商品。店內更是從外型到內部，都經過精心設計。提供一站到位的品味之旅，一起感受品味嚴選好物。

Ellicor生活精品店在休士頓已經造成年輕族群的消費熱潮，Katy Asian town的新店地址在23119 Colonial Pkwy, STE A15, Katy TX 77449 ，(H Mart 廣場內)。敦煌廣場：9889 Bellaire Blvd B-24E Houston TX 77036 （明星冰谷對面）、百利大道店9889 Bellaire Blvd 2FL #216 Houston TX 77036 （黄亞静會計師事務所旁）、好運大道店7636 Harwin Dr. STE C310, Houston TX 77036。更多的商品信息可上網 www.ellicor.com瀏覽。

Ellicor生活精品店熱鬧剪綵。（記者封昌明／攝影）
Ellicor生活精品店熱鬧剪綵。（記者封昌明／攝影）
Ellicor生活精品店負責人馬駿（後排右一）率領所有員工歡迎大家前來參觀。（記...
Ellicor生活精品店負責人馬駿（後排右一）率領所有員工歡迎大家前來參觀。（記者封昌明／攝影）

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