台克球 有望列2028奧運項目

近年來相當流行的台克球。（KHOU 11）

近年來風靡歐美的「台克球」（又稱桌式足球 ，Teqball），或有望成為2028年奧運 會項目之一，德州 福和市（Fort Worth）積極發展該運動，希望成為全美領頭羊。

KHOU 11電視台報導，該球類是匈牙利2014年創立，結合足球與桌球元素。參加者使用名為Teqball的球（樣子非常類似足球，但更輕），在一張有弧度，類似桌球桌的桌上比賽。

專業台克球員基瑟（Teqer Zachary Kiser）指出，「無論我們走到哪，人們都會停下來問，這是什麼？」

另一位專業台客球員維埃拉（Miguel Martinez-Viera）開玩笑說，「他們認為，你的桌球台似乎有點問題。我們會說，哈，我們把它放在陽光下太久了，桌子彎曲融化了。」

福和市是最早安裝公共台克球桌台的城市之一。目前有兩處，一處位於Trinity公園（Trinity Park），另一處於海洋公園（Marine Park）。

福和市戰略與創新主管卡帕（Carlo Capua）說，「我們認為福和市很可能成為全美台克球之都。」「台克球如此受歡迎，福和市希望領先一步。」該地區有大量足球人口，這些球員常找不到可比賽的大場地，而台克球允許他們在更小的場地內玩類似遊戲。

基瑟說，該運動的規則與足球非常相似，「你可使用在足球比賽中使用的任何身體部位。」維埃拉則說，「基本上，就是除了你的手和手臂之外的身體其他地方」