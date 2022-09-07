我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

台克球 有望列2028奧運項目

編譯組／綜合報導
近年來相當流行的台克球。（KHOU 11）
近年來相當流行的台克球。（KHOU 11）

近年來風靡歐美的「台克球」（又稱桌式足球，Teqball），或有望成為2028年奧運會項目之一，德州福和市（Fort Worth）積極發展該運動，希望成為全美領頭羊。

KHOU 11電視台報導，該球類是匈牙利2014年創立，結合足球與桌球元素。參加者使用名為Teqball的球（樣子非常類似足球，但更輕），在一張有弧度，類似桌球桌的桌上比賽。

專業台克球員基瑟（Teqer Zachary Kiser）指出，「無論我們走到哪，人們都會停下來問，這是什麼？」

另一位專業台客球員維埃拉（Miguel Martinez-Viera）開玩笑說，「他們認為，你的桌球台似乎有點問題。我們會說，哈，我們把它放在陽光下太久了，桌子彎曲融化了。」

福和市是最早安裝公共台克球桌台的城市之一。目前有兩處，一處位於Trinity公園（Trinity Park），另一處於海洋公園（Marine Park）。

福和市戰略與創新主管卡帕（Carlo Capua）說，「我們認為福和市很可能成為全美台克球之都。」「台克球如此受歡迎，福和市希望領先一步。」該地區有大量足球人口，這些球員常找不到可比賽的大場地，而台克球允許他們在更小的場地內玩類似遊戲。

基瑟說，該運動的規則與足球非常相似，「你可使用在足球比賽中使用的任何身體部位。」維埃拉則說，「基本上，就是除了你的手和手臂之外的身體其他地方」

目前該運動已成為發展最快的新興運動之一，甚至至2028年，有望列入奧林匹克比賽項目。基瑟說，「若如此，將成為進入奧運最快的運動。」

福和市希望成為全美台克球之都。（KHOU 11）
福和市希望成為全美台克球之都。（KHOU 11）

足球 奧運 德州

上一則

大華府啟動新版新冠疫苗補強針接種

下一則

華商經貿聯合會 9月10日辦國慶園藝夢

延伸閱讀

慕尼黑奧運恐攻50年 德認了賠償太晚

慕尼黑奧運恐攻50年 德認了賠償太晚
慕尼黑奧運慘案50周年 以色列總統訪德出席紀念式

慕尼黑奧運慘案50周年 以色列總統訪德出席紀念式
解除43年禁令 伊朗女性終於獲准入場看足球聯賽

解除43年禁令 伊朗女性終於獲准入場看足球聯賽
足球隊員幫換車胎 遭酒駕撞死

足球隊員幫換車胎 遭酒駕撞死
布碌崙足球培訓班 逾60華生結業

布碌崙足球培訓班 逾60華生結業
前羽球后葉釗穎：曾被迫在雪梨奧運放水增中國奪金機會

前羽球后葉釗穎：曾被迫在雪梨奧運放水增中國奪金機會

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

全美最佳大學 MIT奪冠 伊州西北排14 芝大列16

2022-08-31 02:15
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品