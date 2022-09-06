休士頓慶中秋 三太子熱舞台味足

王韋龍（右）、沈昭良（左）與三太子及義工們合影。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 台北經文處副處長王韋龍、台灣書院副主任陳譓如，9月3日在休士頓亞洲文化協會德州 中心，舉行中秋節慶祝活動，來自台灣的攝影 家沈昭良現身說法，將台灣獨有「舞台」攝影場景，搬上國際舞台，由於勞工節長周末的第一天，現場擠滿了慕名前來的觀眾，主辦單位更邀請了僑教中心的三太子到場熱舞，將現場氣氛炒到最高。

對於這場台味十足的「慶中秋活動」，駐休士頓辦事處副處長王韋龍表示，很難得能在休士頓與真人扮演的嫦娥、台灣攝影師沈昭良，還有三太子舞蹈一起慶祝中秋節。野台車的演出，經常在台灣各種節慶時舉辦，攝影師沈昭良長期拍攝舞台「電子花」車，發展成現代攝影作品，還陸續到日本、法國、西班牙等各地展出，凸顯出台灣文化的特殊性，對文化外交有很大的貢獻。

沈昭良以多年來對台灣本土舞台車的演進史，對中外觀眾做了一場詳細的說明，搭配的影本的介紹，讓現場觀眾見識到來自台灣「變形金鋼」，當舞台車縮時影片放映舞台車展開場景時，全場一致地發出驚呼聲，覺得十分有趣，更意外於這樣的舞台車經常出現在台灣的大街小巷。

多年來在休士頓主流社會擔任文化導覽義工陳逸玲Elaine Tai這次巧扮嫦娥粉墨登場，配合沈昭良的中文說明，她以流利的英語向中外來賓介紹中秋節的由來及台灣電子花車的演進史，讓來賓們看得目瞪口呆嘆為觀止，大家都對台灣特有的歷史文化增加了更深的印象。