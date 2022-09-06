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休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園

編譯組／綜合報導
休士頓獨立學區推文支持烏瓦德CISD師生重返校園。（休士頓獨立學區推特／KHOU11）
休士頓獨立學區推文支持烏瓦德CISD師生重返校園。（休士頓獨立學區推特／KHOU11）

KHOU 11電視台報導，今年5月24日發生大規模槍擊案的烏瓦德綜合獨立學區（Uvalde Consolidated Independent School District，Uvalde CISD）師生們6日重返校園。該起事件造成學區羅布小學（Robb Elementary School）19名學生和兩名教師喪生，一個社區遭破壞。

為表示對該學區學生、教職員工重返校園的支持，休士頓地區幾個學區在社交媒體發文，鼓勵學生和教職員工當天穿著栗色與白色衣服，以行動「與他們同在」。

包括休士頓、福遍（Fort Bend）、Tomball、Conroe等獨立學區，都在社交媒體上發出相關貼文。

休士頓獨立學區發文說「周二是烏瓦德CISD開學第一天。為表示我們學生、家庭和員工與他們再一起，請穿上他們學校顏色，栗色以表團結」文末並加上＃UvaldeStrong標籤。

福遍獨立學區也發文「學區與德州各學區一起支持、表彰和鼓勵烏瓦德CISD學生和教職員工重返學校，我們邀請我們學生和教職員工於6日穿上栗色與白色衣服，與他們一起。」

學區 休士頓 德州

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