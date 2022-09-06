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通膨飆升 德州稅收增近26%

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，德州稅收收入正以歷史性的速度增長，部分原因是經濟增長和通膨飆升，物價上漲所致。

根據德州主計長黑格爾（Glenn Hegar）1日發布一份報告，截至8月財政年度，孤星州共徵收772億元所有基金稅收（all funds tax collections），比去年同期增長25.6%。

黑格爾說，自1988年以來，該稅收只有五次增長達兩位數，從10%至13%不等。

「在過去幾個月，經濟增長和通膨飆漲，推動銷售稅跟著提高，因需求仍強勁，企業和消費者繼續支付更高價格的商品」黑格爾在新聞稿中說。

去年，在經濟蓬勃發展背景下，儘管加州等一些地方開始有下降趨勢，整體而言，全美各州稅收均攀升。

由於沒有州所得稅，德州嚴重依賴銷售稅收入，占德州所有稅收一半以上。

在通膨高漲期間，銷售稅往往飆升，因徵稅主要是基於某些商品價格的百分比。今年8月，德州徵收37億7000萬元銷售稅收入，比2021年8月增加13%。

8月分的強勁增長，主要來自石油和天然氣開採部門匯出的收入，與一年前相比增長近80%。黑格爾說，「建築、製造和批發貿易相關收入，連續第九個月出現兩位數增長，這表明德州企業支出持續強勁。」

德州 石油 加州

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