美食專家林慧懿 9月25日休士頓秀廚藝

美食專家林慧懿將於9月25日到休士頓秀廚藝，傳授中華美食的料理秘訣。（何真提供）

驚艷味蕾、美食 饗宴，美食專家林慧懿受邀出席休士頓 慶雙十、秀廚藝活動，訂9月25日(周日)下午2時至5時，應世界華人工商婦女企管協會美南分會之邀，在希爾頓花園旅館對面二樓宴會廳(6833 W Sam Houston Pkwy S. Houston, TX 77072)，主題為「雙十眷村美食烹飪」的活動中，蒞臨現場示範。活動名額有限，歡迎盡早報名，報名者每位可獲贈精美圍裙一件及國旗別針一個。

林慧懿從事美食教學工作近20年，曾擔任電視烹飪示範主持、舉辦電台美食講座，是台灣已故著名廚藝家傅培梅的媳婦。她和美食教學的緣分開始於婆婆傅培梅所創立的中國烹飪補習班，她前往幫忙順便學做菜；1984年澳洲牛肉在臺灣舉辦的第二屆烹飪大賽，由於婆婆到日本無法擔任裁判，她偷偷報名參賽，居然得了冠軍，之後便開始受邀試鏡電視烹飪教學，並在中廣及ICRT（前美軍電臺）陸續開了廣播節目，同時也擔任食品企業的顧問，如百年老店的「度小月」食品等。

最值得一提的是，森慧懿曾擔任李安導演的「飲食男女」電影的美食策畫設計，應邀赴法國坎城及比利時根特影展展現中華美食，並屢受美國主流機構邀請，赴全美各地表演示範中華美食，為中華美食海外推廣及廚師地位之提升貢獻心力。

林慧懿1996年移民美國，創立美國中餐發展基金會，任首任會長；曾獲加州 眾議員Bob Hoff頒發「傑出亞裔領袖」，美國駐聯合國前大使Si-Chuen Siv頒發「烹飪文化大使」獎章等殊榮；在疫情期間的第一年共主持了50多場線上示範教學，讓許多在家防疫的人學習料理 。

在9月25日休士頓的活動中，林慧懿將示範傅培梅的獨家「四川紅油」的做法，還有南炒豬肝、千張茄子、珍珠丸子及糖醋白菜、人蔘雞湯等名菜的料理秘訣，不只現場輕鬆學，還有機會品嘗名廚料理。報名請洽世華美南分會會長何真：832-866-3333，或秘書長裴俊莉：713-517-1566。