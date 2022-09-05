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未繳房租遭趕 租戶縱火槍殺3人 另有2人傷

編譯組／綜合報導
傷者Michael James在全毀的住家前展示槍傷傷口。（美聯社）
傷者Michael James在全毀的住家前展示槍傷傷口。（美聯社）

休士頓西南區的一排平價公寓8月29日凌晨發生火災，消防隊員趕到現場時，竟然還被持槍歹徒射擊，直到警察趕到並射殺槍手後，消防隊員才能開始救火，但是最佳時機已過，房子幾乎全毀，房東打算重建整棟公寓。兇手共造成三死兩傷。

警方雖未指明兇嫌，但房東Tony Mercurio、受傷租客Michael James都說是前租客Roy Cravin幹的，而且他放火燒房子，就是為了趕其他租客出門，他才好動手。

房東Tony Mercurio說，Roy Cravin已經住在這九年了，他們也算朋友一場。但是Roy Cravin失業後沒繳房租已經一年了，趕他走也是不得已的。8月28日上午他跟Roy Cravin收鑰匙時場面平和，但是不知道Roy Cravin為何半夜縱火及行凶。

受傷的房客Michael James8月 29日凌晨才下班回家，卻發現自己家裡燒了起來，打完911後62歲的他正要走開，但被Roy Cravin從身後擊中。因為他的衣服全被燒光，Michael James受訪時，還穿著醫院的病人袍。

另一名租戶、53歲的Robin Ahrens則說，當晚他正想去買個甜甜圈然後上工，但發現Roy Cravin站在外面，還對著其他鄰居開槍。第一個死者是房屋經理，他的狗也被射傷，Roy Cravin還殺了另外兩人。Robin Ahrens說：「這些都是好人哪。」經理1989年就到任了。

房東Tony Mercurio說，16間房有8間被燒毀，所以他打算重建，現在的租客會搬到他名下的其他公寓。

房東 租客 警察

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