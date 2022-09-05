未繳房租遭趕 租戶縱火槍殺3人 另有2人傷

傷者Michael James在全毀的住家前展示槍傷傷口。（美聯社）

休士頓西南區的一排平價公寓8月29日凌晨發生火災，消防隊員趕到現場時，竟然還被持槍歹徒射擊，直到警察 趕到並射殺槍手後，消防隊員才能開始救火，但是最佳時機已過，房子幾乎全毀，房東 打算重建整棟公寓。兇手共造成三死兩傷。

警方雖未指明兇嫌，但房東Tony Mercurio、受傷租客 Michael James都說是前租客Roy Cravin幹的，而且他放火燒房子，就是為了趕其他租客出門，他才好動手。

房東Tony Mercurio說，Roy Cravin已經住在這九年了，他們也算朋友一場。但是Roy Cravin失業後沒繳房租已經一年了，趕他走也是不得已的。8月28日上午他跟Roy Cravin收鑰匙時場面平和，但是不知道Roy Cravin為何半夜縱火及行凶。

受傷的房客Michael James8月 29日凌晨才下班回家，卻發現自己家裡燒了起來，打完911後62歲的他正要走開，但被Roy Cravin從身後擊中。因為他的衣服全被燒光，Michael James受訪時，還穿著醫院的病人袍。

另一名租戶、53歲的Robin Ahrens則說，當晚他正想去買個甜甜圈然後上工，但發現Roy Cravin站在外面，還對著其他鄰居開槍。第一個死者是房屋經理，他的狗也被射傷，Roy Cravin還殺了另外兩人。Robin Ahrens說：「這些都是好人哪。」經理1989年就到任了。

房東Tony Mercurio說，16間房有8間被燒毀，所以他打算重建，現在的租客會搬到他名下的其他公寓。