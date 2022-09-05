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墨漁船非法捕獲逾2000磅紅鯛魚 海岸警衛隊攔截

編譯組／綜合報導
美國海岸警衛隊8月底查緝一艘墨西哥船隻與其在聯邦海域捕獲的超過2000磅鯛魚。（美國海岸警衛隊）
美國海岸警衛隊8月底查緝一艘墨西哥船隻與其在聯邦海域捕獲的超過2000磅鯛魚。（美國海岸警衛隊）

休士頓紀事報報導，美國海岸警衛隊（U.S. Coast Grard）8月30日攔截三艘載有約440磅鯊魚和2425磅紅鯛魚的漁船。官員在一分新聞稿中表示，這些魚貨是墨西哥Lancha船隻船員，在聯邦水域非法捕獲。

官員們還在船上發現漁具、無線電收音機、GPS設備和高空飛行器等。海岸警衛隊人員拘留墨西哥漁民，計畫將他們交給邊境執法機構。

海岸警衛隊第八區響應負責人，隊長盧特雷爾（Kristi Luttrell）說，「與我們的聯邦、州和地方夥伴合作，持續偵查和阻止在美國專屬經濟區出現的非法捕魚行動。成功保護我們有限的海洋資源，需要一個整體政府方針，這些成功案例說明我們對這項工作的承諾。」

據官員稱，lancha是墨西哥漁民使用的漁船，長約20至30呎，外型細長。海岸警衛隊表示，大多數lancha船隻都有一個舷外發動機，能夠以每小時超過30哩速度行駛。

8月3日，美國海岸警衛隊還在德州南部的聯邦水域，攔截另一艘lancha船隻，成功查獲40條非法捕獲的鯊魚。海岸警衛隊大型海巡艦Cutter Edgar Culbertson沒收該船隻非法捕魚設備與查緝的魚貨。

民眾若目擊離岸200哩的可疑活動或非法捕魚，可致電361-939-0450美國海岸警衛隊。

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