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德州人語／來美留學為何不「香」了？

德州人語

曾幾何時，美國是中國留學生心之所向的留學聖地。美國的高等教育質量以及經濟發達等因素，讓其成為中國留學生的首選之地。然而，越來越多的中國留學生如今的選擇不再侷限美國，而是考慮加拿大、英國、澳大利亞等國家。美國正在從留學界的神壇上跌落。

根據專業數據統計網站Statista的數據，中國留學生2015年和2022年留學目的地對比發現，2015年中國留學生有51%選擇美國，2022年該數字變為30%。增長較明顯的留學目的地包括英國，2015年時，有32%的中國留學生選擇英國，2022年時，躍升為41%。此外，還有香港。2015年時，只有8%的中國留學生選擇香港，2022年時有19%；日本的中國留學生增長也很多，2015年時為5%，2022年時為14%。

為什麼來美的中國留學生變少了？首先是留學生考慮畢業後留下工作的人越來越多，但現實情況並非如此。在一項機構的調查中，2018年時，「畢業後的就業機會」在留學生的留學理由中排第九，到了2020年，該因素上升為第三大。相反地，美國近幾年的工作簽證、移民政策收緊，尤其在川普時代，留學生即使通過抽籤抽上了工作簽證，也可能被移民官審核刷下來。留學生留在美國工作變得很不容易，想要通過工作拿綠卡，更是短期內看不到曙光的馬拉松。目前職業移民拿綠卡的平均時長為六至七年。

2020年新冠疫情席捲全球，更提高了來美留學的難度。疫情剛開始時，往返中美難上加難，不少留學生繳了高昂的學費，卻只能在家裡上網課。後來疫情舒緩，但是來美容易回國難，回國的隔離政策就可能消耗掉學生們一半的假期。

在川普時期，中美關係降至冰點。不僅雙方互打貿易戰，報復性互減航班，關閉雙方使領館，時任美國總統的川普將新冠病毒稱為「中國病毒」，傷害在美華人的心，還讓美國排華情緒高漲。在此氛圍下，自然影響到中國留學生的來美願意。

相較美國，其他國家的留學政策則愈顯寬鬆。例如英國2021年推出的「非凡英國獎學金計畫」，為包括中國在內的18個國家和地區留學生提供每份最低1萬英鎊的獎學金，用於支付一年制研究生課程的學費。英國為了吸引高端人才的HPI簽證計畫也在今年5月開始實施。該計畫面向全球50所頂尖大學的畢業生，即使沒有英國留學經歷，也可以申請到英國工作的兩年簽證。

美國高等學府的留學生，本應是政府爭取的寶貴勞動力，如今美國卻將他們越推越遠。如何打擊非法移民，為高質量外來人才創造更多移民機會，是值得深思的問題。

中國留學生 英國 工作簽證

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