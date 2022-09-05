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參加「學術書展」太敏感 凱勒獨立學區要家長選擇

編譯組／綜合報導
德州凱勒獨立學區開放家長選擇學童是否參與「學術書展」。圖為紐約市的校園書展。（Getty Images）
德州凱勒獨立學區開放家長選擇學童是否參與「學術書展」。圖為紐約市的校園書展。（Getty Images）

德州凱勒獨立學區（Keller ISD）正在悄悄進行一項改革，讓家長選擇是否同意讓學童參加校園書展或是敏感議題的課程。學區人員強調，家長本來就有權選擇小孩是否參加活動或課程，「在通知信中加張同意回函只是讓行政流程更省時間」，同時因為學區並無保存參加或退出的資料，因此無法回答多少人選擇退出。

起因很簡單，因為Park Glen Elementary定在勞工節假期後舉辦長達一周的「學術書展」，但是因為近來針對書籍內容的爭議越來越大，凱勒獨立學區兩周前才決定將聖經、安妮日記（Anne Frank : The Diary of a Young Girl）的刪節版與其他書籍暫時自圖書館撤下，因此當家長近日收到學術書展的同意單時才會引發議論。

學區在信中表明，每個家庭與學生都是獨特的，因此家長難免對文學的定義出現歧異，對小孩應該或不該讀什麼也有不同想法，因此對於即將到來的學術書展，家長可以選擇不讓小孩參加。根據休士頓紀事報的報導，凱勒獨立學區確實有些家長已經表態不讓小孩參加。

不過紀事報也指出，同意回函當然並非新聞，本來是否參加校外教學、體育賽事或性教育等敏感課程，都要經過家長同意，但是凱勒獨立學區的作法，卻是悄悄將書籍與教材也納入家長同意範圍。

再以里查森獨立學區（Richardson ISD）為例，它們的同意回函就新增了一個項目，是否要參加社交情商指導課程。雖然學區開放教師選擇的教材，不論是線上課程Harmony、情緒管理課程Second Step，還是部分學校選的情商app Rhithm，都相當中性，但是部分保守派的家長卻認定，校方是打算以社交情商課程夾帶危險的種族、性向意識，最後里查森獨立學區只好開放選擇是否參加。

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