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勞工節瘋出遊 機票、酒店價格創新高

編譯組／綜合報導
勞工節旅行回暖機場擁塞，建議旅客提前到達做好準備。（記者張宏／攝影）
勞工節旅行回暖機場擁塞，建議旅客提前到達做好準備。（記者張宏／攝影）

達拉斯晨報報導，僅管今年夏季機票、燃油價格上漲，勞工節長周末仍有上千萬乘客穿梭於全國機場，數百萬人進行公路旅遊，前往海灘、湖泊和露營。然而，油價、機票、酒店等價格，均創下勞工節新高。

度假者博客（The Vacationer）調查顯示，約53%美國人計畫在勞工節出遊，包括開車至附近城市，或飛往如坎昆（Cancun）幾天。

根據旅遊網站Hopper數據，勞工節長周末9月1日至5日，全國的機場有近1270萬人次乘客。

達拉斯DFW和愛田（Love Field）機場運輸量在全國名列前茅。DFW機場從1日至5日，接待超過50萬1000名離境旅客，使其成為全國第四繁忙機場。

機場安檢要預留出足夠的時間。（記者張宏／攝影）
機場安檢要預留出足夠的時間。（記者張宏／攝影）

然Hopper稱，愛田機場在8月1日至15日，班機延誤率居全美第三，約37%航班延誤。DFW機場3.9%航班和愛田2.8%航班都在8月上旬被取消，數千遊客受影響。

面對40年來最嚴重通膨、高漲的油價，依舊沒有阻止人們旅行，然遊客的旅遊成本卻面臨新高。

德州AAA表示，今夏有三分之二遊客為省錢而減少旅遊開支，其中80%人年紀在18歲至34歲間。

即使油價回落，根據AAA的Daily Fuel Gauge，8月30日德州平均一加侖油價為3.36元，比前一年高出20%，機票價格比2019年上漲兩成，酒店平均每晚189元，均創下勞工節歷史新高。

數據追蹤機構AirDNA發言人Madeleine Parkin說，Airbnb短租單位平均價格，自2019年以來上漲三成。

機場 油價 勞工

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