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德州家長要求學校移除「我們相信上帝」海報

編譯組／綜合報導
北德州家長日前要求學校移除一家保守派基督教公司捐贈，印有「我們相信上帝」（In God We Trust）的海報，認為該海報並不合規且有彩虹字樣。（達拉斯晨報影片截圖）
北德州家長日前要求學校移除一家保守派基督教公司捐贈，印有「我們相信上帝」（In God We Trust）的海報，認為該海報並不合規且有彩虹字樣。（達拉斯晨報影片截圖）

達拉斯晨報報導，北德州家長日前要求學校移除一家保守派基督教公司捐贈，印有「我們相信上帝」（In God We Trust）的海報，認為該海報並不合規，且有彩虹字體。

德州一項新法規，要求學校在獲得捐贈時展示國家座右銘海報，還規定此類標識不能描繪「我們相信上帝」以外的文字或州和美國國旗以外的圖像。

南湖市卡羅爾學區（Southlake Carroll ISD）教委今年8月收到一批海報，上面大寫字母都以藍、白背景，顯示於美國國旗上方。

這些海報是由愛國者行動公司（Patriot Mobile）捐贈。這是一家基督教無線通訊服務提供商，與一個政治行動委員會有關，該委員會花費鉅資，幫助選舉保守黨在北德州贏得教委席次。

包括卡羅爾、凱勒（Keller）和Grapevine-Colleyville等學區家長通知學區這項違規行為，要求學校官員用合規海報替換這批海報。他們認為該通訊公司提供的海報中，寫在美國國旗上方的「上帝」一字為彩虹字體。

代表家長向學區發出停止和終止信函的律師於信中寫到「來自Patriot Mobile的海報出於多種原因不合規。其包含不少於31顆完全或部分可見的五角星，這些都被法律明文禁止。」

律師萊西（Trenton Lacy）在聲明中說，立法機構通過這項法律，替學校學童樹立好榜樣，「我們正採取行動，確保學校做到這點。」

家長們在一分聯合聲明中，強調他們對「超黨派政客和組織的深切關注，他們打算將孩子的教室進行政治文化戰爭。」

他們日前在記者會上還稱「我們學校不能成為優先考慮單一宗教意識形態的地方。」

學區 德州 字母

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