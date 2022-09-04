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德州人語／為台海形勢火上澆油 最為不智

德州人語

自眾院議長裴洛西8月初訪台以來，為台海形勢火上澆油的論調，頻頻見諸網絡，以至中國大陸叫囂武統之聲不絕於耳。好在雙方高層仍然維持冷靜，沒有讓台海出現實質性衝突。可是鷹派媒體似沒有消停跡象，長此以往，難免有擦槍走火事件發生。而一旦戰事起，中國大陸與台灣，都是輸家。

裴洛西訪問台灣前，以環球時報前總編輯胡錫進為代表的中國大陸鷹派網紅，就獻策「軍機全程伴飛」、「直播驅離」甚至「導彈擊落」，威脅裴洛西「赴台前先禱告」。好在中國大陸高層保持冷靜，沒有採取上述容易擦槍走火的舉動；儘管不作為有失民心，讓小粉紅很失望，但避免台海局勢走向失控的境地。

裴洛西前腳剛走，又有其他參、眾議員組團要訪台。再加上中國大陸民用無人機擾台，金門守軍開槍驅離。鷹派網紅再爆「兩岸將出現實彈互射新空間」等為台海局勢火上澆油的言論，鼓吹「43年第一槍，性質之惡劣，問題之嚴重」。好像台海戰事不開打，他們誓不罷休。

中國國家主席習近平有意任內收復台灣，實現中國統一的打算；客觀上為鷹派網紅，創造市場。因為即使在中共20大上，習近平打破自江澤民以來，最高領導人只做十年的默契，獲得第三個五年任期。但依據目前的台海形勢，想在未來五年甚至十年，通過一國兩制實現和平統一，成功的概率非常低。那麼武統，就成為短時間內改變台海現狀的唯一途經。

不過冷靜思考，通過武力的方式收復台灣，真可謂是下下策。俗話說，大炮一響，黃金萬兩。戰爭需要有收益，台灣只有不到1萬4000平方米，在現代化的導彈等武器攻擊下，很容易就會滿目瘡痍。

而且中國武力攻佔台灣，勢必與整個西方社會為敵，遭類似如今俄羅斯般的國際孤立。進攻有歐洲糧倉之稱，且國土面積廣大的烏克蘭，俄羅斯尚且沒有撈到半點好處。中國用被整個西方世界經濟孤立的代價，收回一個戰後滿目瘡痍、又資源相對貧乏的小島，從投資成本角度考量，無疑虧損巨大。

加上中國沿海城市乃經濟重鎮，與台灣開戰難免不被波及，通過武力統一台灣，中共除了面子上好看，可謂是百害而無一利。明太祖朱元璋，就曾在「皇明祖訓」裡告誡後世子孫；包括台灣、朝鮮等在內的十幾個周邊區域，不可因為貪圖一時的戰功，而勞民傷財的去進攻。因為「四方諸夷，皆限山隔海，僻在一隅，得起地不足以供給，得起民不足以使命。」

農民、文盲出生的朱元璋，都能想明白的道理，鷹派網紅想必也應該想的明白。孫子兵法就曾說，主不可因怒而興師，將不可以慍而致戰。希望中共高層，不要因鷹派網紅的無智挑唆而動怒，貿然發動對台灣的戰爭。

裴洛西 中共 驅離

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