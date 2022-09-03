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乘客網路閃發裸照 機長機智阻斷鬧劇

編譯組／綜合報導
西南航空又傳網路閃襲。（Getty Images）
西南航空又傳網路閃襲。（Getty Images）

西南航空一架8月25日正要由休士頓William P. Hobby Airport飛往墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）的航班發生了網路閃襲（cyber flashing）事件。一名乘客透過AirDrop軟體向同機乘客散發裸體照片，引發客艙大亂。但是鎮靜的機長當即透過機艙廣播，要胡鬧的人立刻罷手，不然他就要把飛機開回停機門，然後把大家都趕下機，毀掉大家的愉快旅程。

機長的震嚇果真見效，該名惡搞乘客不敢再亂，於是全機無事飛抵目的地。西南航空先前才發生過客艙網路閃襲事件，最後那名機長真的讓班機滑回停機門，讓警察當場逮捕嫌犯。如同其他州對網路閃襲事件的立法行動，德州事實上早在2019年就已經頒布House Bill 2789，將網路閃襲視為Class C輕罪，最高可處500元罰金，因此機長的恫嚇並非空穴來風。

當天也在機上的一名乘客透過TikTok公布當天的經過，才使得鎮靜機長智敵惡搞乘客的故事廣為人知，短片的觀看次數已經超過300萬次。

回到8月25日當天，目前仍不知名的惡搞客，在班機正在滑行到起飛跑道時，突然發動裸照的網路閃襲，機上乘客的手機登時響個不停，有些人點擊「同意」後卻發現是張惡搞裸照，拍攝TikTok影片的人沒有同意，但是卻開了攝影鏡頭拍下隨後的機長廣播。

機長以鎮定的聲音宣布，「好吧，那就這麼辦，反正我們還沒起飛，如果您要繼續惡搞的話，我就掉頭把飛機開回停機門，然後把所有人都趕下飛機，讓安全人員查個徹底，毀掉你們所有人的美好旅行」。

機長繼續說，「我不管那個AirDrop傳了什麼鬼東西，但是不要再傳裸照，你們才能順利抵達卡波聖盧卡斯」。然後，惡作劇真的停止了，一行人順利抵達卡波聖盧卡斯。西南航空事後聲明，機上乘客與空勤人員身心健康，永遠是公司的最優先考量。

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