小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕

德州 州警局1日(周四)宣布，在離墨西哥邊界只有10哩的愛丁堡市(Edinburg)查獲人蛇偷渡案，兩名人蛇企圖把13名偷渡客 從邊界用小飛機載到休士頓。

公共安全局DPS位於邊界城維斯拉科(Weslaco)的辦公室1日在官方臉書網頁上宣布，破獲一宗企圖用小噴射機進行偷渡的案件。31日(周三)下午5時過後，該局警員在愛丁堡市的南德州國際機場(South Texas International Airport)跑道上，看到一架灣流四型(Gulf Stream IV)的小飛機，接著有車輛在機場大門附近放下一小群人，這架飛機是馬希莫狄亞茲何亥(Maximo Diaz Jorge)包租的，他向警察 表示那些人都是他手下的油田工人，他要用這架包機帶他們去休士頓看棒球賽。

當警察表示要給機師和乘客做登機前檢查(ramp check)時，請他們出示證件，結果等著上飛機的男女紛紛開步逃跑，一名警察要去追人時，被一輛疑似要試圖攔截的休旅車SUV碰到，幸好他沒有受到重大的傷害。開休旅車的是29歲女子安綴娜翡利克斯(Andreina Felix)，她與何亥都是多明尼加共和國(Dominican Republic)的公民。

警察把13名偷渡嫌犯全部捕獲後，讓他們坐在停機棚的地面上，包括八名男子和五名女子，他們來自多明尼加與薩爾瓦多(El Salvador)，警方在問話後發現，這是企圖用飛機載運偷渡客進入美國的行動。警方隨後通知邊界巡邏局CBP的人員把這批偷渡客接走。

翡利克斯被控人口走私(smuggling of persons)和對公務員重傷害(aggravated assault on a public servant)兩項罪名，她被送到希達爾戈縣監獄(Hidalgo County Jail)關押。

狄亞茲何亥在被捕後抱怨身體不適，被送到附近的一所醫院治療觀察，他可能被控人口走私罪名。人蛇用車輛載運偷渡客的事件時有所聞，但用飛機做人口走私的很少見，這批偷渡客勢必付給人蛇更多的錢。