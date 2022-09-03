43歲女律師 參與國會暴動遭逮

福和市西南郊區的格蘭伯利(Granbury)，43歲女律師凱莉索瑞爾(Kellye SoRelle)1日(周四)遭聯邦調查局FBI逮捕，她因為參與國會暴動被華府 的一個大陪審團以四項罪名起訴。

索瑞爾5月份接受CNN訪問時，指出她充分配合司法部的調查，甚至自願把手機交給調查單位審閱內容。她是偏激右派團體「守誓人」(Oath Keepers)的成員，去年1月6日那天她被拍到站在守誓人創團者史都華羅茲(Stewart Rhodes)的身邊，司法部指控索瑞爾擔任羅茲的參謀，並是守誓人與其他偏激團體之間的聯絡人(liaison)，包括「驕傲小子」(Proud Boys)等的群組。

華府的一個大陪審團將索瑞爾以四項罪名起訴，起訴書於31日抵達德州 ，聯邦執法人員1日上午在離格蘭伯利202哩的章克申市(Junction)將索瑞爾逮捕，她當日下午於奧斯汀的聯邦法院出庭，法官允許她無保釋放，她將在下周以遠距方式出席在華府舉行的庭訊。

因為參與國會暴動而被控罪的德州居民已有70多人，達拉斯郊區懷利市(Wylie)49歲居民蓋瑞菲特(Guy Reffitt)在8月1日那天被判處7年又3個月的徒刑，到8月底為止，那是所有被控的暴動者中獲刑最高的，檢察單位向法官和陪審團指出，瑞菲特是燃起暴動大火的那支火柴，他的刑期應該很重才能有警惕效尤的功用。

但他的紀錄在9月1日被打破，56歲的紐約市 警局前任警員湯瑪斯韋布斯特(Thomas Webster)在1日(周四)被判處10年監禁。聯邦法官阿密特梅塔(Amit Mehta)在宣判之前告訴韋布斯特，他在紐約市警局服務25年時是奉公守法的人民公僕，但是在1月6日那天的46秒鐘，他過去的貢獻完全付諸東流，因為他率先衝破警衛線，讓幾千名暴徒像洪流一樣衝入國會。