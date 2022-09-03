橡樹街診所 服務長者免費接送

橡樹街診所百利大道分所已經開張，每周四提供免費餐飲服務，歡迎退休老人前來享用。 （記者封昌明／攝影）

為了服務更多的華裔退休 長者，「Oak Street Health」(橡樹街診所)最近在百利大道和6號路口，新開了一家專為多族裔的長者服務診所，該診所在全美有140餘家診所，此地是大休士頓地區第六家診所，第七家在最近又將開張，診所負責人舒漫表示，百利大道的地點相當好，很多華人 長者都喜歡就近到這裡看診。

長年在華人社區當義工的周宏女士，自職場退休後即積極投入老人的醫療、退休生活安排的志工，協助過很多老人順利取得美國的老人福利，她讚揚橡樹街診所的優良服務，最特別的是他們每周四訂為社區活動日，當天會為長者們提供免餐點服務，及邀請各種醫療顧問，為長者解決生活上的問題，像是保險 、保健等多種大家最關心的話題。

為服務更多說中文的長輩，百利大道分所特聘擁有多年臨床經驗林宜萱醫生為患者服務，林醫生對老人健康教育、疾病預防以及改善年人健康和福利等問題都非常專精，她是經過美國執業護士學會認證的好醫生，普通話非常流利，歡迎長輩們前來諮詢醫療方面的問題。

舒漫說，很多退休老人兒女不在身邊，他們如果需要看醫生，交通是一大問題，而橡樹街診所有服務48小時的團隊、免費接送是該診所的宗旨，解決老人家叫車不便，兒女又要上班的困境。橡樹街診所爭取把約見安排在24到48小時內，並保證醫師能按時會診。

橡樹街的華人護理醫生（NP）林宜萱（圖右）頗獲華人長者的歡迎。（記者封昌明／攝影）

舒漫表示，通常病人只面對一名醫師和一名護理師，但在橡樹街診所，每位病人都有一個五人團隊圍繞他服務：醫師、護理師、醫療助手、記錄員、社工。她補充道，「我們還有專人做所有文書工作，如填寫保險公司表格等。社工則幫助聯繫上門護理、理療、訂購醫療器械等。而傳統的診所都沒有專職社工。」

舒漫表示，與一般診所不同的是橡樹街診所採用全新的醫療理念「價值至上」（value-based），而不是傳統的「按服務收費」（fee for service），所以在全美成長速度很快。

許多患者在大多數醫師診所內就診時間都很短，治療計畫也很混亂。舒漫認為要改變這一切，需要有像橡樹街這樣的專業醫療機構來解決，保障患者最大權益。

華人義工周宏（圖左）與橡樹街診所休士頓地區主任醫生Ashley Noriea開心合影。（記者封昌明／攝影）

舒漫強調，該診所的使命是重建應有的醫療保健，致力於建立一個國家初級保健服務平台，直接解決不斷上漲的成本，這是美國醫療保健面臨的緊迫挑戰。