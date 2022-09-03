中華文化服務中心 義診日多項免費服務

美南華人健康義診日，免費醫生義診、體檢、新冠疫苗、保險及健康講座。（中華文化中心提供）

中華文化服務中心即將在9月18日，下午1點到6點舉行面向所有社區民眾的健康義診活動。 此次活動由中華文化服務中心主辦，休士頓華人醫生俱樂部及美福健康基金會協辦。 本次健康義診日提供以下免費服務：

•醫生義診：心臟病 ，高血壓 ，風濕，腫瘤，腎臟，內分泌等

•體檢：檢測糖化血紅蛋白（A1C），血脂，血糖，血壓

•接種新冠（COVID-19）疫苗及加強針

•醫療保險 及健康講座：1. 新移民如何進入美國醫保體系; 2. 在德州不同年齡對醫療保險的選擇簡介; 3. 成年及老年人健康體檢與預防保健; 4. 老人醫療保健的認知與迷思

•免費領取零食、口罩和消毒紙巾

日期：2022年9月18日，時間：下午1點到6點，地點：中華文化服務中心乒乓球館 Chinese Community Center USA Sports Center，9800C Town Park Drive, Houston, TX 77036

電話：281-506-2453 （美福藥局 陳麗玲），713-271-6100 X 303 （文化中心 黃加俊），郵件：[email protected]。