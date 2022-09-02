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德州大旱 共和黨不睬暖化破功

奧斯汀訊

有些科學家認為美國西部正在出現千年一度的大旱災，對人民生活品質起了極大的負面衝擊，德州因為人口正急速增加，水資源的危機讓德州共和黨掌權者不得不正視科學家的警告。

2016年川普競選總統時，指出科學家只是在嚇唬人，天氣時冷時熱是正常的現象，哪裡需要大驚小怪？川普當選總統等於他的意見得到多數選民背書，德州共和黨領導人與州議會多數派，於是禁止地方政府用「氣候暖化」等的理由，要求居民減少用水用電或制定政策，水利單位的主管因而明哲保身，每天敲鐘上班領薪水，別去招惹大權在握的人。

但天氣是不受掌政者控制的，不理會問題不代表問題會自行消失，德州論壇報8月31日(周三)刊出的一篇報導指出，棉花是德州最重要的農作物，嚴峻的乾旱今年會造成棉花農家20億元的損失，今年的收成比過去的平均收成少掉一半多，因為德州棉花產量原是全國的三分之一，勢將造成全美國棉花價格上漲，這種成本最後必須轉嫁在消費者身上。

眼看旱情愈演愈烈，州議會的一個委員會在7月份以全部委員一致通過的方式做出決議，強制地方水利單位必須向州氣象局的科學家諮詢，替未來的水資源需求進行規畫。這個委員會的多數成員是共和黨籍，因此這項政策代表政治風向在轉變。該委員會民主黨籍的強森參議員(Senator Nathan Johnson)指出，這項決議保障地方水利官員不會因為倡導科學而遭到上級的刁難。

德州著名的氣候科學家黑赫(Katharine Hayhoe)指出，過去幾個月德州一直沒下多少雨，8月中旬突然卻下了一整個夏季的雨量，這不但對紓解水荒沒有實質作用，還造成大水災。她預測德州的年雨量還是會接近平均值，但會是久久不下雨、一下就淹水的狀況。德州目前有3000萬人口，預期到2070年會達到5200萬，因此水資源的問題沒有簡易的解決方案。

德州 共和黨 川普

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