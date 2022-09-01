台灣攝影師沈昭良 分享作品《舞台》幕後

台灣攝影師沈昭良用《舞台》攝影，提早跟休士頓觀眾過中秋。 （台灣書院提供）

休士頓 亞洲文化協會德州中心將於9月3日舉行慶中秋活動，經與駐休士頓辦事處台灣書院合作，邀請台灣攝影 大師沈昭良以《舞台》攝影講座、放映，以及休士頓文化導覽人演出的嫦娥、三太子舞蹈等活動，陪大家一起慶祝中秋節。

在台灣傳統節慶裡，各地充斥著各樣的野台演出活動，包括由卡車改裝成移動舞台的歌舞秀表演。攝影師沈昭良，長期追蹤移動式的舞台車，拍攝成系列性的攝影專輯及縮時影像，9月3日上午11時30分將親臨亞洲協會德州中心，分享《舞台》攝影背後的大眾娛樂文化，以及經由他詮釋轉化而成的前衛攝影作品。

早期從事媒體攝影的沈昭良，於1993年投入影像專題創作，是台灣少數持續出版個人攝影專輯的攝影家，從2005年起投入電子花車的攝影，至2011年間拍過上百部的電子花車，集結成《舞台》攝影作品，經各地美術館 邀約，曾先後在日本、法國、西班牙、美國等各美術館展覽。台灣高雄美術館也於2013年典藏四件《舞台》攝影作品。

沈昭良以舞台車為攝影主體，結合周遭環境的表現形式，凸顯舞台在庶民生活的社會現況，並透過光影的變化表現舞台超越現實的狀態。這次分享的作品，多數取材於雲林、嘉義、台南，透過影像的呈現讓觀賞者看到台灣庶民文化的另一層美感。

攝影之外，由休士頓僑教文化導覽人員陳逸玲推出的嫦娥故事、三太子舞蹈等節目，也讓亞協中心充滿濃濃的台灣味，歡迎大家共襄盛舉。

時間: 9月3日上午11時，地點: 1370 Southmore Blvd Houston, Texas 77004。