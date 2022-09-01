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男夜闖動物庇護所 放150多隻狗又偷車

【艾比林訊】

德州西北部的艾比林市(Abilene)，38歲男子夜裡爬進縣立動物庇護所，把許多狗籠打開，一共放出150多隻狗，最後又把庇護所的車子開走，犬隻打架造成一犬死亡、多犬受傷。

　艾比林市警局官方臉書網頁上，宣布了這件在26日(周五)凌晨發生的離奇案件，一名男子先爬過鐵籬進入這間泰勒縣動物服務局(Taylor County Animal Services)的庇護所園區，接著他把建築物的屋頂打破進入內部，在養狗的一那邊把許多狗籠打開，把關在裡面的狗放出，有些狗逃出園區，有些狗打起架來，他又把辦公室的門打破，進入內部行竊。

　接著那人把庇護所的廂型車開走，周五早晨工作人員到達後，發現裡面一片凌亂打電話報警，警方後來在市區北邊找到那輛廂型車，隨後又找到一名模樣像是錄像中錄到的歹徒，經過盤問後警方認為他就是犯案的人，他是38歲的喬治保羅瓊斯(George Paul Jones)，他被控非法闖入(break-in)、虐待動物(animal cruelty)和車輛盜竊(theft of a motor vehicle)三項罪名，目前關押在泰勒縣監獄候審，他可能有精神方面的問題。

　泰勒縣動物服務局在艾比林的庇護所，因為這個案件周五那天沒有對外開放，工作人員和義工在附近尋找跑掉的狗，獸醫給受傷的狗做治療，但其中有一隻傷重死亡，截至29日仍有幾隻狗還沒有被尋回，但從上周六起庇護所已恢復正常作業。

庇護 德州 監獄

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