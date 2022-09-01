足球隊員幫換車胎 遭酒駕撞死

2019年從聖安東尼奧歐康諾高中(O’Connor High School)畢業的一位美式足球 校隊隊員，27日(周六)晚間幫幾位學生換輪胎時，遭28歲酒駕男子撞死，讓該校的教職員與學生聞訊咸感震驚。

根據福和市明星電訊報(Fort Worth Star-Telegram)的報導，查爾斯查莫三世(Charles Trammell III)上周六晚間約9時左右，在福和市從287號高速公路轉接到I-30的高架交流道上，看到有幾位學生因為輪胎爆破被困在交流道上，他把車停下幫他們換輪胎，以他身為美式足球隊員的壯碩體魄，這件換輪胎的工作是輕而易舉。

但到了9時20分時，一輛車高速撞上查爾斯，把他撞飛後他摔到60呎之下的地面當場殞命。福和市警局接到報案電話後前往處理，肇禍的駕駛人是28歲的米蓋爾羅培茲(Miguel Angel Lopez)，他沒有通過酒精測試，執法單位已對他提控醉酒駕車致人於死(intoxicated manslaughter with a vehicle)和造成發生死亡的意外(accident involving a death)兩項罪名。法官把羅培茲的保釋金訂為每項罪名4萬元，總共是8萬元，截至發稿時他的親屬尚未支付保釋金，他還被關押在塔倫特縣監獄(Tarrant County Jail)。

查爾斯從中德州 的歐康諾高中畢業後，進入位於北德州福和市的德州衛斯理安大學(Texas Wesleyan University)就讀，他去世前是該校美足校隊的球員。歐康諾高中與德州衛斯理安大學都在官方社群媒體 上為查爾斯舉哀，德州衛斯理安大學並於31日(周四)晚間7時，在校園內的馬丁活動中心(Martin University Center)為他舉辦追思會(memorial service)。