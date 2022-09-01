州長：買攻擊步槍年齡不能提高到21歲

德州州長艾伯特8月31日進行掃街拜票。（達拉斯晨報）

德州 州長艾伯特8月31日表示，購買AR-15等攻擊步槍的年齡門檻不能由18歲提高到21歲，因為憲法第二修正案保障人民的自衛權。他還強調，自從5月以來，已有三起法庭判決認定，限制18歲至21歲間的人購買槍枝不符憲法。

烏瓦德在5月24日發生18歲槍手濫殺事件，剛滿18歲的凶嫌在生日後就買了兩把AR-15突擊步槍，因而導致購槍年齡爭議再起。達拉斯晨報與德州大學Tyler校區合作的民調 發現，1384位合格選民中，有75%認為應該將年齡門檻提高至21歲，共和黨人也有高達72%的人支持。

但是其後的法院判決，都認定提高年齡門檻不合憲。福和市（Fort Worth）聯邦地區法院上周才認定，憲法第二修正案並沒有規定幾歲才能擁槍，美國歷史上的義勇兵很多未成年，因此限制18歲至20歲的人買槍不符憲法第二修正案。在這之前，保守派當家的聯邦最高法院才剛裁定，要各州檢討現行的槍械禁令，德州法庭陸續做出類似判決並不意外。

艾伯特當天強調，很多人都想以限制槍械取得年齡作為烏瓦德事件的解答，但是憲法並不是這樣規定的。選區包括烏瓦德的民主黨 籍參議員古鐵雷斯（Roland Gutierrez）則是指責艾伯特當著遺族的面撒謊，艾伯特就是沒有那個膽量跟魄力去做對的事。民主黨籍州長參選人歐洛克（Beto O'Rourke）陣營則說，艾伯特無能保護德州人，才會導致槍殺成為兒童、青少年的最大死因之一。