Burger Boy新店開張 趁早排隊得好康

膾炙人口的「漢堡小子」(Burger Boy)在聖安東尼奧有五家分店，第一家在市界之外的分店31日(周三)舉行開幕典禮，趁早去排隊的顧客還得到一些好康。

漢堡小子最大的特色是份量大、熱騰騰的漢堡肉和免費的橙汁冰沙(Free Orange Freeze)，原創人卡爾貝茨(Carl Bates)在1985年開店，位置是聖瑪莉商場(St. Mary's Strip)，他標榜最新鮮的食材、顧客點餐後才開始煎漢堡肉餅、一煎好馬上夾進麵包裡，用「膾炙人口」形容絕不為過。

老東家自始就只經營聖瑪莉商場這家店，名氣相當好，許多住在幾十哩外的人會開車到這裡享用。卡爾貝茨經營漢堡小子32年之後，在2017年把店賣給一批投資 人，投資人開始策畫擴展，第二家店2018年在9334 Potranco Road開幕，接著又開了三家分店，全都在聖安東尼奧市界之內。

第六家店設在活橡市(Live Oak)的計畫早已開始進行，但因為疫情等關係工程進度不易掌控，布萊斯波邁爾(Bryce Pohlmeier)是現有東主之一，他在29日(周一)宣布活橡市分店新張就是在31日，當天早上10時20分開門時，在隊伍最前面的五人各得一張100元的禮物卡，接下來的50人除了紀念品之外還有一張小額的禮物卡，新店的地址是8060 Pat Booker Road, Live Oak TX 78233。

另外，被評為聖安東尼奧五間最佳咖啡 館之一的「民俗咖啡屋」(Folklores Coffee House)，業主夫婦27日(周六)開車時發生車禍 ，妻子艾蜜莉何瑞拉(Emilie Herrera)受了輕傷，但丈夫塔圖(Tatu)傷勢不輕，被救護車送到醫院。艾蜜莉指出，塔圖從來不會向人開口要求濟助，但這次的事件造成相當沉重的財務打擊，雖然他們有健保，但抵減額、救護車費用沒有著落，他們的交通工具又被撞毀，因此她必須向社區求援。她開的募款帳戶兩天之內就得到3000多元，如果想光顧生意，地址是359 Bustillos Drive。