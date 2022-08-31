中華公所籲僑胞參與期中選舉

賴李迎霞（左一）介紹黃思賢（左二）及僑教中心主任王盈蓉（右二）給大家認識，右一為副主任黃依莉。（記者封昌明／攝影）

休士頓中華公所（Association of Chinese American Organizations of Houston）8月28日在僑教中心舉行了8月份例會，主席賴李迎霞主持會議，她介紹僑教中心主任王盈蓉女士（Yvonne Wang) 與各個同鄉會、公所及華僑組織代表會面。並匯報了近期各項與華僑有關的工作會報及有關今年雙十國慶的工作。

哈里斯縣選務辦公室華裔社區代表黃思賢（Shirley Wong） 於會議上向各界華橋組織代表展示新款投票 機亦以簡報向華人 社區代表介紹如何登記成為選民參與11月的期中選舉。

哈里斯縣選務辦公室感謝各華人團體、華人商業機構於10月的提早投票期間或11月8日的選舉日借出其會所或旅館作為期中選舉的投票中心，使華人社區可以方便選民實踐及履行公民責任並參與投票。於11月期中選舉的項目內容眾多，選票將長達兩頁選票紙， 所以在會上亦展示了投票機的功能，如何插入選票(每次一張) 以防選票紙卡住投票機入口，如何能轉換語言使用中文屏幕，以放大字體，方便華裔選民以中文進行投票。投票機將會於選舉日在七百多個Harris 縣的投票中心為選舉提供準確的投票紀錄。會上哈里斯縣選務辦公室亦感謝20多位僑胞組織代表的鼎力支持，鼓勵各個華僑組織幫助推動華人參與投票活動，並派發選務辦公室的中期選舉海報(中英文版)以提醒選民各個有關期中選舉的重要日子。

Harris County Elections Administration Office 選務辦公室致力推動華人參與投票，並提供四種語言提供選舉翻譯協助（英語、西班牙語、越南語、中文）。以中文獲得選舉資訊或投票協助，中文網頁https://www.harrisvotes.com/zh-cn/ 提供以下服務：

下載中英並列的選舉文件（選民登記 表格、郵遞投票申請表格、樣本選票、公告）、確認選民資料、提出登記地址更改的申請指引、尋找最方便您的投票地點、成為╱接受義務選民登記助理 (提供訓練及兩年有效證書）、侯選人資料申報、每月各樣選民登記社區活動╱講座、查看選舉結果、以中文視頻解說投票的四個步驟、https://www.youtube.com/watch?v=CWLo7l34kvc。

黃思賢說，這次選民登記截止日：2022年10月11日、提早投票: 2022年10月24日至11月4日、郵遞投票申請截止日: 2022年10月28日 (非郵戳.必須到達本辦公室) ，郵遞投票截止日：2022年11月8日，選舉日：2022年11月8日。