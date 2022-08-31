休士頓周末不平靜 4起槍案7死

28日凌晨起，休士頓地區發生四起槍擊案，造成七人死亡，包括一名休班警官烏爾辛。（KHOU 11）

KHOU 11電視台報導，休士頓 周末並不平靜。自28日凌晨起，休士頓地區發生四起槍擊 案，造成七人死亡，包括一名休班警官。

最致命的槍案發生於當天凌晨1時左右，一名槍手在休士頓西南部一棟房屋蓄意縱火 後，向逃離房屋的人們開火，造成三人死亡。

休士頓市警局接獲報案後抵達現場，一名警官將嫌犯擊斃。其中一名受害者，是65歲物業經理，該物業業者稱，已故嫌犯近期遭驅逐，此舉可能引發槍案。

另一起槍案發生於哈里斯縣（Harris County），一名近期搬到休士頓男子的屍體，在該縣一戶人家後院被發現。

警方指出，受害者和另外兩名男子走在街上，一名騎著摩托車的槍手向他們開火。

槍案發生後，三名男子朝不同方向逃跑，死者屍體隨後在Cy Lakes高中對面的民宅中被發現。

根據哈里斯縣警局轄區三警員伊格爾頓（Sherman Eagleton）稱，28日晚些時候，在阿塔斯柯西塔（Atascocita）地區有人遭槍殺，死者確認為休班警官烏爾辛（Omar Ursin）。

根據哈里斯縣警局，這起事件發生於當天下午6時30分左右，在休士頓湖附近的Madera Run Parkway上。

伊格爾頓說，當時下班的37歲烏爾辛正準備替家人取晚餐時，在Madera Run Parkway駕駛時遭人開槍打死。

第四起槍案發生於29日凌晨2時左右。調查人員稱，一名兒子喝酒回家後毆打母親頭部，父親醒來時，兒子衝向他，父親隨後用槍打死成年兒子。