哈里斯縣1感染猴痘者去世

猴痘病毒。（Getty Images）

FOX 26電視台報導，哈里斯縣（Harris County）公共衛生局證實，一名感染猴痘 ，同時罹患各種疾病的哈里斯縣居民28日死亡，目前患者死因不明。

相關單位並未透露死者訊息。哈里斯縣官員表示，他們正與相關單位合作，以確定猴痘在此死亡患者中造成何種影響（如果有的話）。

哈里斯縣縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，「我們分享這些訊息，是避免出現有關此案的潛在錯誤訊息」她說「對抗這種病毒最好的方式，是通過疫苗 。我們目標仍是儘快讓更多符合條件者接種疫苗。」

官員表示，目前該患者正進行屍檢，結果將於未來幾周公布。他們同時呼籲若身邊有人有疑似猴痘症狀，聯繫醫療保險提供者，若有猴痘疫苗接種相關問題，可致電832-927-0707或https://publichealth.harriscountytx.gov/monkeypox。

大休士頓地區的猴痘疫情似乎不妙。哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）29日才剛宣布，一名成人可能因為猴痘而過世，接著福遍獨立學區 （Fort Bend ISD）與IDEA Public Schools也傳出確診案例。

福遍獨立學區的個案是密蘇里市（Missouri City）Ridge Point High School的一名學生，家屬與教職員都已獲知此事，福遍縣衛生與公共服務部正在釐清感染鏈。

多所特許學校組成的IDEA Public Schools也表示，休士頓北區的IDEA Hardy校區有一人猴痘確診。但校方基於隱私考量，不願說明確診的到底是學生、教師還是職員。

兩個學區都表示已經展開清潔消毒，但是否停課還不確定。另外，IDEA學區雖然表示，已經發信通知家長與學生，但是Hardy校區的學生與家長接受ABC訪問時卻說並不知情。

哈里斯縣目前有超過500起猴痘個案，但先前傳出的幼兒確診經證實為偽陽性；福遍縣目前21人確診。