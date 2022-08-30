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愛國者行動電話 推11人角逐德州學委

達拉斯訊
「愛國者行動電話」號稱為「美國唯一保守基督徒手機通訊公司」。（美聯社）
「愛國者行動電話」號稱為「美國唯一保守基督徒手機通訊公司」。（美聯社）

號稱為「美國唯一保守基督徒手機通訊公司」的「愛國者行動電話」(Patriot Mobile)，幫助把極右派共和黨候選人推入學區委員會，該公司出資60萬元操作北德州四個學區的學委選舉，那11名候選人全部當選。

上一次葡萄藤科利維爾學區(Grapevine-Colleyville ISD)學委選舉時，愛國者行動電話是幾名保守派候選人的金主，也把委員會變成以保守派佔多數的機構。委員會隨後並且制定名為「不說變性」(Don’t say Trans)的新規章，禁止該學區教職員給學生講授種族批判理論(critical race theory)或性別流動性(gender fluidity)的觀念。由於愛國者行動電話的政治方向與州政府掌權者一致，所以他們似乎可以不受拘束的行動。

愛國者行動電話自我標榜為America's only Christian conservative wireless provider，有許多基督徒因而捧他們的場，顯然生意相當不錯，能夠給許多名候選人提供競選基金。公司副總裁最近在保守派脫口秀主持人馬克戴維斯(Mark Davis)的節目上指出，公司的最終目標是在德州其他縣份、美國其他州推舉保守派候選人主導所有學區的政策，改正美國教育的「歪風」。

曾擔任川普競選策士的史蒂夫班農(Steve Bannon)，8月上旬在達拉斯舉行的「保守政治行動大會」(Conservative Political Action Conference)上指出：要拯救美國，必須從改變學區委員會的組成開始，學區委員會好比是能打開各種鎖的萬能鑰匙，保守派候選人當選後改變教育的方針，可以把下一代培養成保守派的中堅，最終能夠把美國回復到保守派作主的強國。自由派人士對美國近來大吹偏右保守風的趨勢感到憂心，學區被保守派操縱會讓學生失去思想自由。

學區 德州 教育

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