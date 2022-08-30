美南僑務工作座談 提興革建議

實體及線上出席人員合影。（黃依莉提供）

休士頓 僑教中心於8月27日召開「美南僑務工作座談」，為今年11月4日僑務委員會議召開前，滙集僑界意見，凝聚共識，提出興革建議。本次會議兼採實體及線上方式進行，並邀請駐休士頓台北經文處處長羅復文主持，計有來自美南五大州僑務榮譽職人員、僑團負責人及僑青代表逾60人參加，會中就「僑務創新與實踐」六大政策議題進行討論，形成提案，將於本年僑務委員會議中討論研議，並作為政府推動業務參考。駐處副處長王韋龍、教育組組長楊淑雅、政治組副組長韋天翔亦出席。

羅復文致詞表示，台美持續擴大合作，像是台美21世紀貿易倡議、台美教育倡議等，各項措施為美南地區帶來效益，辦事處也將續媒合台美產學界，建立雙方在教育及經濟方面等合作。他也感謝休士頓僑領先進資助及協助媒合台灣大專院校與University of St. Thomas及The University of Mississippi建立華語教學合作關係，撮合台美雙方企業界及大學院校合作，為半導體及電動車產業培育人才與進行投資。最後並鼓勵與會者提攜年輕一代多參與僑務活動，如有服務熱誠的僑青也請大家舉薦為僑務榮譽職。

僑教中心主任王盈蓉說明中華民國 111年僑務委員會議特色，並介紹具數位資源整合功能的i僑卡、僑胞服務手冊、台商服務手冊、全球僑台商農業服務方案、全球僑台商產學合作、產業升級及技術服務方案、海外信用保證基金、搭僑計畫、台灣華語文學習中心、中心僑青青創基地、全球僑胞服務數位平台及休士頓文教中心Line專線等相關服務、電子書及QR Code，歡迎掃描加入。

另配合2030國家雙語化政策，僑青可連結僑委會官網英文網頁、僑務電子報、Twitter、FB及Taiwan Plus，獲取全英文的僑務訊息，加深對僑務工作的了解，並鼓勵僑胞返國參加10月慶典與旅遊觀光，以及共同歡度僑委會90週年慶。教育組組長楊淑雅則就雙語教育、台灣少子化問題及留學生議題作出說明，另針對華語文推廣業務涉及教育部 及僑委會分工方式作出說明，並鼓勵當地第二三代積極返台求學。

當晚討論主題包含鼓勵僑青加入僑社服務網絡、推動智能僑委會、加強台灣華語文學習中心輔助機制、培育及留用優秀僑生、運用海外僑台商優勢協助台灣產業、推廣僑務電子報新聞平台等六大議題。會議中由僑務委員劉秀美、吳光宜、陳建賓、蔡靜燦等多位榮譽職人員，及休士頓台灣同鄉聯誼會會長、休士頓台大校友會、聖安東尼奧台灣同鄉會、達福台灣同鄉會提出相關建言，出席僑團代表發言踴躍，尤其聚焦在經濟及教育產學合作，以及如何強化與當地台灣年輕一代連結之建議最多，各建言彙整後，將提交僑務委員會議討論。