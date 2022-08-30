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網購墮胎藥 禁令下另闢蹊徑

聖安東尼奧訊
德州的墮胎法被觸發，並於8月26日起生效。(美聯社)
德州的墮胎法被觸發，並於8月26日起生效。(美聯社)

德州觸發墮胎禁令(Texas' trigger abortion law)於8月26日生效，非法墮胎者最高可判終身監禁，匿名墮胎權利人士25日(周四)在聖安東尼奧地標「友誼火炬」上貼標語，指引有意墮胎的人自行上網購買墮胎藥丸。

聯邦最高法院發布道布斯對傑克森(Dobbs v. Jackson)案的判決，把墮胎合法化的先例(Roe v. Wade)廢除，德州的墮胎法因而被觸發，並於8月26日起生效。從這天開始，被允許墮胎的例外範圍變得很狹隘，要墮胎變得很困難，觸犯墮胎法是重罪(felony)，墮胎婦女或執行墮胎的人可能被判終身監禁。

墮胎權利人士25日晚間在夜色掩護下，在著名地標友誼火炬(Torch of Friendship)上黏了大塊貼紙，寫著「Abortion pills by mail AIDACCESS.ORG」(郵購墮胎藥丸網站)，在記者夜裡所拍的照片中，背景是聖安東尼奧另一地標「美洲塔」(Tower of Americas)。像這樣的行為是屬於塗鴉的輕度刑事犯罪，但沒有目擊者舉報該事件，警方無法逮人。

市政府藝術與文化部門的主管史黛西諾頓(Stacey Norton)指出，一接到民眾舉報貼標語的消息後，已立即派工程隊人員把貼紙除清。友誼火炬是聖安東尼奧的一個大地標，它是一群住在美國的墨西哥裔商人出資製作的，西班牙文原名叫「La Antorcha de la Amistad」，是墨西哥雕塑家Sebastian的抽象作品，2002年由這批商人和墨西哥之友協會(Friends of Mexico)獻給聖安東尼奧市，揭幕典禮在那年的6月28日舉行。

意外懷孕婦女現在要在德州墮胎相當困難，但郵購墮胎藥丸自行墮胎還沒被禁止，不過保守派政客已經在計劃把這條墮胎途徑也斷絕。大紅色的友誼火炬鋼質雕塑位於聖安東尼奧市中心，地址是430 E Commerce Street，到中德州觀光時別忘了拜訪這個景點。

墮胎 德州 墨西哥

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