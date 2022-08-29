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幼童未用安全椅摔出車外 開車阿姨被控重罪

編譯組／綜合報導
尼爾森駕駛的車右轉時，小女孩從車上跌出來，落在左邊的地上。（影片截圖）
尼爾森駕駛的車右轉時，小女孩從車上跌出來，落在左邊的地上。（影片截圖）

ABC 13電視台報導，29歲尼爾森（Nichole Nelson）本周早些時候，在休士頓西南部駕駛越野車（SUV）時，其19個月大的姪女從車中摔下來。尼爾森20日面臨危害兒童的重罪指控，保釋金4萬元。

根據行車記錄器錄下的影片顯示，尼爾森駕駛的紅色SUV右轉時，孩子跌落在休士頓西南區希爾克羅夫特（Hillcroft）駛入西南的高速公路支線上，這是休士頓最繁忙的十字路口之一。

影片顯示，小女孩掉落後，司機趕忙將其抱起來帶入車內。（影片截圖）
影片顯示，小女孩掉落後，司機趕忙將其抱起來帶入車內。（影片截圖）

影片顯示，當小女孩從SUV上摔下來後，可看到司機趕忙停車，跑下來將其抱起來，再放入車內。

調查人員說，尼爾森駕駛時，車內還有另外三名兒童，他們也未受到適當的約束。

根據法庭文件，官員稱ABC 13電視台幫助該案調查。法庭紀錄指出，尼爾森替她的姪女使用加高坐墊（booster seat），而非兒童汽車座椅（car seat）。

小女孩祖母說，「我根本不知道這件事，直到從新聞上看到這個消息才知道。」女孩祖母說，女孩之前已從汽車座椅上下來，還拉開門把鎖。「她知道如何打開門，所以，這就是為麼車門需上兒童鎖的原因」。

休士頓 SUV 汽車

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