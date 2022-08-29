性學研究院遭3匪趁夜洗劫 全球最奢華震動器也被偷走

「性學研究院」(Sexology Institute)。（示意圖，性學研究院推特）

成人情趣用品店「性學研究院」(Sexology Institute)遭三名歹徒趁夜打劫，價值5萬8000元的商品被竊，警方沒有線索破案，店主日前在網路上發布作案視頻，希望知情民眾舉報。

位於聖安東尼奧金威廉 斯區(King William)707 S St Mary's Street的性學研究院，有相當精緻的門面和內部裝潢，店主日前在Instagram上發布的視頻中，可以看到三名戴面罩的男子把前門撬開，其中一人穿著芝加哥白襪隊的球衣，他們把貨架上的商品掃進黑色大塑膠袋，包括假陽具(dildos)、震動器(vibrators)、潤滑液(lube)、性感內衣(lingerie)等的性玩具和情趣用品。

他們前後進出商店三次，分批把商品裝上一輛卡車開走。經理賈斯珀聖詹姆斯(Jasper St. James)指出，竊賊把收銀機也偷走，唯一沒有動的是性書籍和同性戀 者情趣用品，因此他認為這幾名竊賊是閱讀能力低(illiterate)、和厭惡同性戀者 (homophobic)，他希望能認出竊賊的人給警方提供線索。

聖詹姆斯指出，被偷走的情趣用品中，價值最昂貴的是一具全世界最奢華的震動器(world’s most extravagant vibrator)，上面鑲著許多施華洛世奇水晶(Swarovski crystals)，這支震動器是鎮店之寶，很多人慕名遠道前來欣賞，也是顧客最愛與之合照的物品。

店員梅莉莎瓊斯(Melissa Jones)是八年前開始到這裡上班的，她指出因為中德州 地區沒有給大眾安全探討性情趣的地點，讓她想在這方面提供服務，除了性玩具、性感內衣之外，這裡還提供性輔導(sex coaching)、性治療(sex therapy)和性教育課程(sex education classes)，她指出商店遭竊的新聞傳出後，許多社區居民前來購物捧場，讓店主和員工十分欣慰。