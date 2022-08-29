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權利團體控告德州檢察官 要求有權讓德州人跨州墮胎

編譯組／綜合報導
德州墮胎權利團體將德州總檢察長帕克斯頓等告上法庭。(NBC／Getty）
德州墮胎權利團體將德州總檢察長帕克斯頓等告上法庭。(NBC／Getty）

休士頓紀事報報導，德州墮胎權利團體聯盟23日將德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）等官員告上法庭，保護他們在墮胎程序仍合法的州進行墮胎的權利。

這分在奧斯汀提起的聯邦集體訴訟，原告方包括Fund Texas Choice、North Texas Equal Access Fund、Lilith Fund for Reproductive Equity、Frontera Fund、Clinic Access Support Network 和 Dr. Ghazaleh Moayedi等倡議組織。

被告方除帕克斯頓外，還列出德州一些縣和地區檢察官。這些地方如今得以根據該州「觸發法」（trigger law）起訴墮胎提供者，該法自25日起生效，幾乎完全禁止墮胎程序。

該訴訟稱，這些團體有權讓德州人跨州進行墮胎，這是第一修正案下，受憲法保護的言論自由其中一種形式。儘管這些團體尚未因禁令受到起訴，但根據訴訟，他們在法律上仍受到德州立法者起訴威脅。

根據德州論壇報，去年開始實施為期六周的禁令後，要求這些組織協助支付外州墮胎費用的服務需求大幅上升，觸地法恐產生類似效果。

根據法院文件，該聯盟希望確保檢察官不能以侵犯原告自由旅行、自由結社、自由言論和通過財政援助自由支持其社區成員權利等方式執行觸發法，也就是HB 1280法案。

訴訟並稱，德州一些保守派立法者聲明，似乎與普遍持有的保守派格言相矛盾，也就是「花錢構成言論自由」，至少在墮胎的情況下是如此。

墮胎 德州 檢察官

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