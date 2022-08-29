新興網約車公司祭優惠 吸引司機跳槽

一些串連乘客與司機的網約車新興公司，加入優步（Uber）與Lyft競爭行列，他們開出更好條件吸引司機。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，一些串連乘客與司機的新興網約車公司，加入優步（Uber）與Lyft 競爭行列，並開出更好的條件，吸引司機跳槽。

總部位於達拉斯的Alto，聘用司機為員工，提供年薪制。總部位於維吉尼亞州McLean的Empower和奧斯汀的Wridz，則給予司機100%出租車費，位於紐約的Drivers Cooperative則承諾分享利潤。

優步與Lyft司機長期以來，抱怨平台收費與業務狀況等問題。加上新冠肺炎疫情隔離，民眾對乘車需求減少，許多司機發現失業救濟金超過駕駛工資，也有不少司機希望尋求全職工，以致該行業爆發辭職與轉業潮。

這些新的初創公司抓住這部分「商機」，希望在市場贏得分額。

優步和Lyft將司機視為獨立承包商。優步賺取近27%佣金，Lyft則未透露佣金比例。這種承包商模式意味著司機無法獲得最低工資、保險、加班費或其他福利 。

Alto替司機提供每小時費率與醫療保險 等福利。Wridz每月收取100元，目前替司機提供免費試用。

Empower在最大市場，華府每月收取250元。創始人Josh Sear說，「我們尋找那些討厭優步或Lyft的司機，建議他們替自己工作。」

總部位於紐約長島市的Drivers Cooperative，每次收取15%佣金，保證司機每小時至少賺取30元，任何利潤都歸司機所有。