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中華文化中心日照中心 歡慶1周年

記者封昌明／休士頓報導
所有義工開心合影。（記者封昌明／攝影）
所有義工開心合影。（記者封昌明／攝影）

中華文化中心的年長者日照中心，8月26日舉行成立一周年慶，為感謝在過去的一年在中心為長者服務的所有志工，主辦單位特別準備了各種表演、音樂欣賞及美食，以慰勞他們對長者們的付出，節目生動有趣，讓所有參與的義工歡渡了一個愉快的周五傍晚。

中華文化中心理事長張文華表示，她看到過去的一年裡，長者們在日照中心愉快地參加唱歌跳舞、打乒乓球、玩賓果、學英文、做美勞等各種精彩的活動，讓人非常羨慕，她也看到了像恆豐銀行等優良企業的熱心奉獻，該行的總經理張永男也前來參觀，大家都日照中心的各項設施讚揚不已。

中華文化中心理事長張文華法官（左）獲日常中心頒發獎章感謝她對中心的貢獻。（記者封...
中華文化中心理事長張文華法官（左）獲日常中心頒發獎章感謝她對中心的貢獻。（記者封昌明／攝影）

日照中心負責人宋主任為感謝義工們的辛勞，特別以現場的鋼琴彈奏了一道優美的旋律，讓來賓們倘佯在輕鬆的氛圍中，他還商請母親準備了一鍋上好的台灣美食「豆花」，甜蜜的滋味博得眾人的讚美，是當天首屈一指的美食。

由「德州健康與服務部門」認可下隸屬於中華文化服務中心的 T.T. and W.F. Chao 年長者中心旨在為年長者提供一個系統的日間服務項目。目標是提供一個有意義的項目來幫助參與者保持其個人獨立性，並增強整體身心健康。

熱情的舞蹈表演，慰勞義工們的辛苦。（記者封昌明／攝影）
熱情的舞蹈表演，慰勞義工們的辛苦。（記者封昌明／攝影）

年長者中心的一位老人家提到，「從我來這裡的第一天開始我就愛上了這裡，因為這裡的員工是發自內心的給我們帶來關愛。你們很耐心，很可愛，讓我們很開心。」

中華文化服務中心的日照中心於2019年建成，宗旨在為年長者提供一個安全及健康的日間照顧場所。長輩們藉由參與有意義的活動包括英文課、乒乓球、撞球、麻將、卡拉OK、健身活動、手工藝課程等等增強其身心健康，並幫助保持長者自主生活機能。日照中心每天皆提供各類保健養身課程，及娛樂、文化、社交活動。年長者在安全愉快的氛圍下互動，不但增進其身體健康及社交能力，亦豐富其精神世界，充實愉快地過每一天。

日照中心服務包括：根據居住距離安排專車接送、註冊營養師設計中式早午餐和點心、提供多項年長者福利申請服務、全職護士提供長者健康評估和藥物管理。

更多資訊請查詢文化中心網站：https://ccchouston.org/day-activity-health-services/或撥打713-271-6100*300預約參觀中心。

美食 健身 德州

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