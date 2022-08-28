高中美足季開幕 艾倫高中14：52輸給聖若望鮑斯高中

艾倫高中球場。（取材自推特）

北德州 是全國美式足球 最發燒的地點之一，達拉斯北郊的艾倫高中(Allen High School)更是名將輩出的學府，當今排名全國第一的南加州 聖若望鮑斯高中(St. John Bosco)，26日(周五)晚蒞臨，為高中美足季揭開序幕，這場比賽最終以52比14結束，由聖若望鮑斯高中獲勝。

艾倫高中是2014年全國高中美足的冠軍隊，在當時的四分衛凱勒莫瑞(Kyler Murray)領軍下，艾倫高中連續三年奪得全德州冠軍，並在2014年達到巔峰奪得最高榮譽。莫瑞後來先在德州農工大學(Texas A&M)短暫打球，但很快轉到全國大學美足強霸奧克拉荷馬大學(Oklahoma University)，大三那年他勇奪海斯曼獎(Heisman Trophy)，並在2019年國家美足聯盟選將秀(NFL Draft)上，以第一名被亞利桑納州紅雀隊(Cardinals)選走。

位於洛杉磯東南郊區貝爾弗勞華市(Bellflower)的聖若望鮑斯高中，是2019年的全國冠軍，這是該校美足隊歷史上首次到德州打球，比賽在26日晚間7點於艾倫高中的雄鷹體育場(Eagle Stadium)展開，這是德州規模最大的高中體育場，有1萬8000人到場觀戰。

不過，艾倫高中在德州高中的季前25排行榜(preseason MaxPrpes Top 25)中只排第七，排名第一的是奧斯汀的西湖高中(Westlake High School)。西湖高中2021年的戰績是16場全勝。