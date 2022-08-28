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恐龍谷公園 最長「恐龍腳印道」現蹤

福和市訊
恐龍谷州立公園(Dinosaur Valley State Park)。（取材自公園臉書）
恐龍谷州立公園(Dinosaur Valley State Park)。（取材自公園臉書）

位於福和市西南邊的幽谷玫瑰市(Glen Rose)，是恐龍州立公園(Dinosaur Valley State Park)所在的地方，過去幾個月的乾旱，讓工作人員和遊客在河谷裡清掃出許多恐龍腳印，但本周的一波大雨又讓腳印消失。

恐龍谷州立公園號稱「德州恐龍之都」(Dinosaur Capital of Texas)，公園准許遊客發掘恐龍腳印，這是這個景點最吸引人的地方。每當遊客清掃出一個大腳印，全家人都興奮不已必須拍照留念，在孩子心中更留下永不磨滅的記憶。恐龍是在6500萬年前從地球上絕跡的，但是牠們的腳印竟然能夠留存如此久遠，令人覺得太不可思議。

過去一陣的乾旱，讓帕陸克希河(Paluxy River)河床見底，許多遊客用大推掃帚(push broom)把表面的泥巴和塵埃清掃掉，在石灰質硬層上發現了極多的恐龍腳印。園方8月17日所發布的影片中，展示了很長的恐龍腳印道(dinosaur tracks)，這是全世界恐龍腳印道中最長者之一，工作人員已經製作出地圖，標示出每個腳印在河床上的位置。

但是本星期侵襲德州的大風暴來臨時，一開始下雨一個小時之內河床又被水和泥濘覆蓋，被發掘出的一些腳印已消失無蹤。工作人員指出，如果雨水繼續降下，德州的乾旱可以減輕。雖然這條腳印道會看不到，但公園已留下很多影片和地圖，將來有機會的時候還是可供大眾前來探索，而且公園中還有許多其他的恐龍腳印可供觀賞。

恐龍谷州立公園所在的地點原本是私人土地，早在1908年就已發現「雙組腳印道」(twin sets of tracks)，1968年州政府把這塊1525英畝的土地買下，在1972年成立這座公園，它的地址是1629 Park Rd 59, Glen Rose, TX 76043，這是一個極適合全家同遊的地點，而且被列為「國家自然地標」(National Natural Landmarks)中的一個。

恐龍 德州 州立公園

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