休士頓怒路男槍擊父子後逃逸 麥當勞收據露馬腳

2021年在怒路槍擊案中，開槍打中一對父子的嫌犯戴維斯。（休士頓警局）

ABC 13電視台報導，休士頓警方22日宣布逮捕23歲的戴維斯（Tyric Davis），他是2021年2月10日，在North Loop的怒路（road rage）槍案中，殺傷一對父子的兇嫌，被控兩項使用致命武器進行嚴重襲擊等罪名。

警方稱，事發當時，戴維斯駕駛一輛現代（Hyundai）汽車 ，在Main附近的北I-610公路上西行。突然嫌犯將車停在該被殺父親的汽車前，猛踩煞車。

嫌犯隨後拔槍，朝該車開槍，打中父親的腋下，兒子則遭子彈打中背部和腿部，尚須動手術取去子彈。

受害者開車到附近尋求協助，嫌犯持續在路上行駛幾個街區後撞車拋錨，在North Main街上逃跑。

文件顯示，調查人員透過失事車輛登記訊息、受害者車上的行車記錄儀，將戴維斯和槍擊 案連接起來。尤其是他曾前往洛克伍（Lockwood）一家麥當勞 ，距離槍案僅幾哩。

文件顯示，警方循線追蹤該車輛中發現的麥當勞收據地點，查看監控影片，在槍案發生前一小時，找到類似戴維斯的人。調查人員還將車上麥當勞杯子的指紋，與戴維斯的進行查對。

警方在槍案後一個月內，曾兩度找上戴維斯，然而戴維斯告訴警方，一位朋友當天駕駛他的車。之後的會面，他仍否認參與槍擊，又過了五個月，警方才正式對外確認戴維斯為在逃嫌犯。